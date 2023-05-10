В четверг, 11 мая, состоится перенесенный матч 1 тура Украинской Премьер лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и «Александрия». Изначально данная встреча была назначена на август прошлого года, но тогда из-за участия днепрян в квалификации Лиги Европы ее перенесли. В ноябре команды предприняли вторую попытку провести дуэль первого круга, и снова неудачно. Из-за массированного ракетного удара рашистов по Украине игру остановили на 10-й минуте и возобновить ее не удалось. Надеемся, в четверг уже ничто не помешает услышать финальный свисток этого поединка.

Днепр-1

На зимний перерыв команда Александра Кучера ушла лидером турнирной таблицы, но после возобновления чемпионата уступила первое место донецкому «Шахтеру». И тем не менее, «Днепр-1» продолжает бороться за чемпионство. Более того, осечка «горняков» в прошлом туре (ничья с «Александрией») дает днепрянам хорошие шансы на достижение исторического успеха. На данный момент все в руках спортклубовцев. Если они выиграют оставшиеся до конца первенства матчи, включая противостояние с «Шахтером», именно «Днепр-1» станет обладателем титула. И такой поворот, откровенно скажем, не выглядит чем-то фантастическим. Понимают это и днепряне, которые теперь на каждую игру будут выходить с сумасшедшим настроем.

Большие надежды поклонники «Днепра-1» возлагают на бомбардира команды Артема Довбика. Голевая серия днепрян продолжается 8 матчей и насчитывает 22 мяча, девять из которых забил именно Довбик. Форвард спортклубовцев с большим отрывом лидирует в гонке бомбардиров (21 мяч) и вполне может побить рекорд Генриха Мхитаряна (25 мячей). Не удивительно, что Довбик является претендентом на звание лучшего футболиста УПЛ в апреле. В текущем сезоне он уже дважды признавался лучшим игроком месяца: в октябре и ноябре-декабре прошлого года. Добавим, что предстоящая встреча станет 100-й для «Днепра-1» в Украинской Премьер-лиге.

Александрия

Задача «желто-черных» на оставшийся отрезок сезона – удержать пятое место, которое дает право участвовать в квалификации Лиги конференций. Вот только очки подопечным Руслана Ротаня даются непросто: в десяти встречах 2023 года александрийцы одержали всего 2 победы. Правда, за этот период у команды тольк одно поражение.

А впереди у александрийской команды довольно сложный календарь, ведь, кроме «Днепра-1», «желто-черных» ждут встречи с «Динамо» и «Зарей». К противостоянию с днепрянами футболисты «Александрии» подойдут в хорошем настроении, поскольку в прошлом туре они отобрали очки у «Шахтера», завершив матч вничью. «Горняки», кстати, так и не сумели обыграть александрийцев в нынешнем чемпионате. В целом «Александрия» является одной из самых миролюбивых команд нынешнего чемпионата: больше ничьих только у «Металлиста 1925». «Все уже, наверное, привыкли и все уже насмехаются над нашими ничьими. Но такая ничья с такой командой европейского класса дает силы, показывает, к чему мы должны стремиться, на что должны равняться», - сказал после поединка с «Шахтером» Ротань.

Интересно, что в нынешнем александрийском клуб есть немало персоналий, карьера которых была связана с «Днепром-1». В тренерский штаб «желто-черных» входит экс-капитан спортклубовцев Сергей Кравченко, а защитник Сергей Логинов выступает за «Александрию» на правах аренды. Также за александрийцев играют Андрей Цуриков и Олег Кожушко, выступавшие ранее в составе днепрян.

Статистика встреч

«Александрия» является неудобным соперником для «Днепра-1». Из семи матчей спортклубовцы праздновали успех только раз. Три встречи выиграли «желто-черные», а еще три поединка завершились вничью. Не выявили победителя соперники и в начале марта этого года. Днепряне дважды по ходу матча вели в счете, но «Александрия» сумела вырвать ничью. Героем у хозяев поля стал Эмиль Мустафаев, оформивший дубль в ворота «Днепра-1».

Прогноз на противостояние

Для днепрян каждый последующий матч чемпионата сродни финалу. Но «желто-черные» умеют настраиваться на ответственные поединки и зачастую дают бой фаворитам. Не будем сбрасывать со счетов статистику: как очных матчей соперников, так и ничейный синдром александрийцев в этом сезоне. Нашим прогнозом на предстоящую встречу будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Рыбак, Адамюк, Сваток, Сарапий, Назаренко, Рубчинский, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

«Александрия»: Шевченко, Скорко, Бабогло, Логинов, Копина, Михайленко, Рыбалка, Мирошниченко, Ковалец, Третьяков.

11 мая, четверг