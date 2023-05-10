Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Днепр-1
11.05.2023 13:00 – Матч прерван, 9’ 0 : 0
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 мая 2023, 20:27 | Обновлено 10 мая 2023, 20:28
141
0

Днепр-1 – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Третья попытка сыграть матч первого тура

10 мая 2023, 20:27 | Обновлено 10 мая 2023, 20:28
141
0
Днепр-1 – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В четверг, 11 мая, состоится перенесенный матч 1 тура Украинской Премьер лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и «Александрия». Изначально данная встреча была назначена на август прошлого года, но тогда из-за участия днепрян в квалификации Лиги Европы ее перенесли. В ноябре команды предприняли вторую попытку провести дуэль первого круга, и снова неудачно. Из-за массированного ракетного удара рашистов по Украине игру остановили на 10-й минуте и возобновить ее не удалось. Надеемся, в четверг уже ничто не помешает услышать финальный свисток этого поединка.

Днепр-1

На зимний перерыв команда Александра Кучера ушла лидером турнирной таблицы, но после возобновления чемпионата уступила первое место донецкому «Шахтеру». И тем не менее, «Днепр-1» продолжает бороться за чемпионство. Более того, осечка «горняков» в прошлом туре (ничья с «Александрией») дает днепрянам хорошие шансы на достижение исторического успеха. На данный момент все в руках спортклубовцев. Если они выиграют оставшиеся до конца первенства матчи, включая противостояние с «Шахтером», именно «Днепр-1» станет обладателем титула. И такой поворот, откровенно скажем, не выглядит чем-то фантастическим. Понимают это и днепряне, которые теперь на каждую игру будут выходить с сумасшедшим настроем.

Большие надежды поклонники «Днепра-1» возлагают на бомбардира команды Артема Довбика. Голевая серия днепрян продолжается 8 матчей и насчитывает 22 мяча, девять из которых забил именно Довбик. Форвард спортклубовцев с большим отрывом лидирует в гонке бомбардиров (21 мяч) и вполне может побить рекорд Генриха Мхитаряна (25 мячей). Не удивительно, что Довбик является претендентом на звание лучшего футболиста УПЛ в апреле. В текущем сезоне он уже дважды признавался лучшим игроком месяца: в октябре и ноябре-декабре прошлого года. Добавим, что предстоящая встреча станет 100-й для «Днепра-1» в Украинской Премьер-лиге.

Александрия

Задача «желто-черных» на оставшийся отрезок сезона – удержать пятое место, которое дает право участвовать в квалификации Лиги конференций. Вот только очки подопечным Руслана Ротаня даются непросто: в десяти встречах 2023 года александрийцы одержали всего 2 победы. Правда, за этот период у команды тольк одно поражение.

А впереди у александрийской команды довольно сложный календарь, ведь, кроме «Днепра-1», «желто-черных» ждут встречи с «Динамо» и «Зарей». К противостоянию с днепрянами футболисты «Александрии» подойдут в хорошем настроении, поскольку в прошлом туре они отобрали очки у «Шахтера», завершив матч вничью. «Горняки», кстати, так и не сумели обыграть александрийцев в нынешнем чемпионате. В целом «Александрия» является одной из самых миролюбивых команд нынешнего чемпионата: больше ничьих только у «Металлиста 1925». «Все уже, наверное, привыкли и все уже насмехаются над нашими ничьими. Но такая ничья с такой командой европейского класса дает силы, показывает, к чему мы должны стремиться, на что должны равняться», - сказал после поединка с «Шахтером» Ротань.

Интересно, что в нынешнем александрийском клуб есть немало персоналий, карьера которых была связана с «Днепром-1». В тренерский штаб «желто-черных» входит экс-капитан спортклубовцев Сергей Кравченко, а защитник Сергей Логинов выступает за «Александрию» на правах аренды. Также за александрийцев играют Андрей Цуриков и Олег Кожушко, выступавшие ранее в составе днепрян.

Статистика встреч

«Александрия» является неудобным соперником для «Днепра-1». Из семи матчей спортклубовцы праздновали успех только раз. Три встречи выиграли «желто-черные», а еще три поединка завершились вничью. Не выявили победителя соперники и в начале марта этого года. Днепряне дважды по ходу матча вели в счете, но «Александрия» сумела вырвать ничью. Героем у хозяев поля стал Эмиль Мустафаев, оформивший дубль в ворота «Днепра-1».

Прогноз на противостояние

Для днепрян каждый последующий матч чемпионата сродни финалу. Но «желто-черные» умеют настраиваться на ответственные поединки и зачастую дают бой фаворитам. Не будем сбрасывать со счетов статистику: как очных матчей соперников, так и ничейный синдром александрийцев в этом сезоне. Нашим прогнозом на предстоящую встречу будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Рыбак, Адамюк, Сваток, Сарапий, Назаренко, Рубчинский, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

«Александрия»: Шевченко, Скорко, Бабогло, Логинов, Копина, Михайленко, Рыбалка, Мирошниченко, Ковалец, Третьяков.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

11 мая, четверг

«Днепр-1» – «Александрия»
Ужгород. Стадион «Авангард». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале УНИАН и на YouTube-канале Football Hub
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
ДНЕПР-1 – АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1
По теме:
Назар ВОЛОШИН: «Секреты Кривбасса не выдавал»
Даниэль СОСА: «В следующих матчах постараюсь показать свою лучшую игру»
Траоре тренируется индивидуально. В Шахтере есть еще потери
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Александрия Днепр-1 - Александрия прогнозы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века
Футбол | 09 мая 2023, 20:50 22
Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века
Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века

В пятерку попали Анчелотти, Клопп и Зидан

ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
Футбол | 10 мая 2023, 07:39 27
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно

Игроки королевского клуба протестовали не зря

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила об уходе из команды Бускетса
Футбол | 10.05.2023, 12:34
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила об уходе из команды Бускетса
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила об уходе из команды Бускетса
Итальянская экспансия. Как клубы из Серии А Европу покоряют
Футбол | 10.05.2023, 13:20
Итальянская экспансия. Как клубы из Серии А Европу покоряют
Итальянская экспансия. Как клубы из Серии А Европу покоряют
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Футбол | 10.05.2023, 12:09
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Springfield
Это точно рекорд по доигрыванию в УПЛ! 
  1-й тур начался 23 августа 2022 года.  И тогда же надо было доиграть, хоть бы и под освещением.  А теперь это совсем другая игра, только короче на те августовские минуты. 
 Днепродин не оставит камня на камне от Полиграфов.  Ведь теперь у команд очень разные задачи и стимулы. И эти камни не про счёт, а именно про доминацию на поле.  А 1:0 или 4:2 это уже вторично.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Российская теннисистка: «90% украинских игроков со мной не здороваются»
Российская теннисистка: «90% украинских игроков со мной не здороваются»
08.05.2023, 18:07 19
Война
Ломаченко ответил на обвинения Хейни в том, что четыре года его избегал
Ломаченко ответил на обвинения Хейни в том, что четыре года его избегал
09.05.2023, 09:27 6
Бокс
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
09.05.2023, 19:18 7
Теннис
Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ
Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ
09.05.2023, 23:54 23
Футбол
Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
08.05.2023, 22:20 2
Футбол
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
10.05.2023, 13:40 4
Бокс
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча
09.05.2023, 23:59 1
Футбол
Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
09.05.2023, 14:41 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности