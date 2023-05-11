Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Причем здесь наша тренерская скамейка? Я не понимаю»
Чемпионат Украины
Днепр-1
11.05.2023 13:00 – FT 1 : 1
Александрия
23 ноября 2022 на 10-й минуте матч был прерван из-за воздушной тревоги, доигрывание назначено на 11 мая 2023
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 15:51 | Обновлено 11 мая 2023, 16:19
994
0

Александр КУЧЕР: «Причем здесь наша тренерская скамейка? Я не понимаю»

Тренер «Днепра-1» недоволен

11 мая 2023, 15:51 | Обновлено 11 мая 2023, 16:19
994
0
Александр КУЧЕР: «Причем здесь наша тренерская скамейка? Я не понимаю»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер дал оценку поединку УПЛ с «Александрией», который завершился вничью 1:1.

– Конечно, мы хотели сегодня победить, но это футбол. Для нас такой счет не удовлетворительный, но считаю, что игра была неплохая, мы выглядели хорошо, у нас были моменты, чтобы забить. Пропустили гол со стандарта и это тот момент, на котором мы делали акцент, что соперник будет быстро контратаковать, как он и умеет играть, плюс использовать стандарты. Из этого мы и получили гол.

– Что был за конфликт на тренерских скамьях?

– Когда назначили пенальти, тренер соперников начал что-то выкрикивать, кричать... В общем, я не буду это особо комментировать, ведь так не должно быть. Это арбитр решает, что там происходит на поле, а причем здесь наша тренерская скамейка? Я не понимаю этого.

– В каком психологическом состоянии команда после матча?

– Конечно, что после матча ребята где-то разочарованы, потому что они стремились к победе, но думаю, что все будет хорошо. Завтра встретимся, поговорим, ребята восстановятся и будем готовиться к следующему матчу. До завершения чемпионата еще пять матчей – будем выходить и играть.

По теме:
Сергей КРАВЧЕНКО: «Ротаня спровоцировали, он не сдержался»
Днепр-1 – Александрия – 1:1. Пенальти, удаление Ротаня и ничья. Обзор матча
Александр НАЗАРЕНКО: «Это 100% пенальти. И судья мне это сказал»
Александр Кучер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Александрия Днепр-1 - Александрия
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Джеко и Мхитарян шокировали Милан в дебюте полуфинала ЛЧ
Футбол | 10 мая 2023, 22:17 0
ВИДЕО. Джеко и Мхитарян шокировали Милан в дебюте полуфинала ЛЧ
ВИДЕО. Джеко и Мхитарян шокировали Милан в дебюте полуфинала ЛЧ

Уже к 11-й минуте матча футболисты «Интера» в дерби забили два гола

Скандал в Беларуси. Шахтер лишили чемпионства за договорные матчи
Футбол | 11 мая 2023, 16:05 6
Скандал в Беларуси. Шахтер лишили чемпионства за договорные матчи
Скандал в Беларуси. Шахтер лишили чемпионства за договорные матчи

Бывшая команда Вернидуба и Григорчука получила суровое наказание

Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Теннис | 10.05.2023, 18:10
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Война | 11.05.2023, 02:23
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо
Футбол | 11.05.2023, 11:45
Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо
Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
09.05.2023, 19:18 7
Теннис
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
11.05.2023, 04:45
Баскетбол
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
09.05.2023, 23:35
Футбол
Менеджер Ломаченко: «Василий не просто так вышел на бой за все титулы»
Менеджер Ломаченко: «Василий не просто так вышел на бой за все титулы»
10.05.2023, 12:07 4
Бокс
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
10.05.2023, 22:52 17
Футбол
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
09.05.2023, 21:29 8
Футбол
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
10.05.2023, 09:02 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности