Александр КУЧЕР: «Причем здесь наша тренерская скамейка? Я не понимаю»
Тренер «Днепра-1» недоволен
Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер дал оценку поединку УПЛ с «Александрией», который завершился вничью 1:1.
– Конечно, мы хотели сегодня победить, но это футбол. Для нас такой счет не удовлетворительный, но считаю, что игра была неплохая, мы выглядели хорошо, у нас были моменты, чтобы забить. Пропустили гол со стандарта и это тот момент, на котором мы делали акцент, что соперник будет быстро контратаковать, как он и умеет играть, плюс использовать стандарты. Из этого мы и получили гол.
– Что был за конфликт на тренерских скамьях?
– Когда назначили пенальти, тренер соперников начал что-то выкрикивать, кричать... В общем, я не буду это особо комментировать, ведь так не должно быть. Это арбитр решает, что там происходит на поле, а причем здесь наша тренерская скамейка? Я не понимаю этого.
– В каком психологическом состоянии команда после матча?
– Конечно, что после матча ребята где-то разочарованы, потому что они стремились к победе, но думаю, что все будет хорошо. Завтра встретимся, поговорим, ребята восстановятся и будем готовиться к следующему матчу. До завершения чемпионата еще пять матчей – будем выходить и играть.
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