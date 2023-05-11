Александр КУЧЕР: «Причем здесь наша тренерская скамейка? Я не понимаю»

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер дал оценку поединку УПЛ с «Александрией», который завершился вничью 1:1.

– Конечно, мы хотели сегодня победить, но это футбол. Для нас такой счет не удовлетворительный, но считаю, что игра была неплохая, мы выглядели хорошо, у нас были моменты, чтобы забить. Пропустили гол со стандарта и это тот момент, на котором мы делали акцент, что соперник будет быстро контратаковать, как он и умеет играть, плюс использовать стандарты. Из этого мы и получили гол.

– Что был за конфликт на тренерских скамьях?

– Когда назначили пенальти, тренер соперников начал что-то выкрикивать, кричать... В общем, я не буду это особо комментировать, ведь так не должно быть. Это арбитр решает, что там происходит на поле, а причем здесь наша тренерская скамейка? Я не понимаю этого.

– В каком психологическом состоянии команда после матча?

– Конечно, что после матча ребята где-то разочарованы, потому что они стремились к победе, но думаю, что все будет хорошо. Завтра встретимся, поговорим, ребята восстановятся и будем готовиться к следующему матчу. До завершения чемпионата еще пять матчей – будем выходить и играть.