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Чемпионат Украины
Минай
15.05.2023 13:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 20:03 | Обновлено 14 мая 2023, 20:04
180
0

Минай – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги

14 мая 2023, 20:03 | Обновлено 14 мая 2023, 20:04
180
0
Минай – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В понедельник, 15-го мая, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.

Свій крок на шляху до чемпіонського титулу донецький «Шахтар» уже встиг зробити під час вихідних, а новий тиждень розпочинатиметься зі спроби команди Олександра Кучера не відстати. Свій перенесений матч проти «Олександрії» дніпряни так і не виграли (1:1), тому відставання від «гірників» наразі складає п’ять очок. А грати в цьому турі доведеться проти закарпатського «Миная», которого конкуренты стараются не выпускать из зоны переходных матчей, но в последних пяти матчах команда Владимира Шарана проиграла всего один раз, поэтому далеко не безутешна.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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