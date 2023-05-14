Минай – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги
В понедельник, 15-го мая, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.
Свій крок на шляху до чемпіонського титулу донецький «Шахтар» уже встиг зробити під час вихідних, а новий тиждень розпочинатиметься зі спроби команди Олександра Кучера не відстати. Свій перенесений матч проти «Олександрії» дніпряни так і не виграли (1:1), тому відставання від «гірників» наразі складає п’ять очок. А грати в цьому турі доведеться проти закарпатського «Миная», которого конкуренты стараются не выпускать из зоны переходных матчей, но в последних пяти матчах команда Владимира Шарана проиграла всего один раз, поэтому далеко не безутешна.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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