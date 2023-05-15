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  4. Минай – Днепр-1 – 0:1. Довбик принес волевую победу. Видео гола и обзор
Чемпионат Украины
Минай
15.05.2023 13:00 – FT 0 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 15:10 | Обновлено 15 мая 2023, 15:40
2204
0

Минай – Днепр-1 – 0:1. Довбик принес волевую победу. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 26-го тура УПЛ

15 мая 2023, 15:10 | Обновлено 15 мая 2023, 15:40
2204
0
Минай – Днепр-1 – 0:1. Довбик принес волевую победу. Видео гола и обзор
УПЛ

В понедельник, 15 мая, состоялся матч 26-го тура УПЛ между клубами «Минай» и «Днепр-1». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу днепровской команды.

Единственный гол на 79-й минуте забил Артем Довбик. Для форварда этот мяч стал 23-м в текущем сезоне чемпионата Украины. Артем всего в двух голах от рекорда экс-игрока «Шахтера» Генриха Мхитаряна, у которого было 25 голов. Также Довбик обошел показатели Сергея Реброва, Максима Шацких и Алекса Тейшейры, у которых было по 22 мяча.

УПЛ. 26-й тур, 15 мая

Минай – Днепр-1 – 0:1

Гол: Довбик, 79

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Довбик, 79 мин.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
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Артем Довбик Днепр-1 Минай Минай - Днепр-1 видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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