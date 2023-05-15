Минай – Днепр-1 – 0:1. Довбик принес волевую победу. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 26-го тура УПЛ
В понедельник, 15 мая, состоялся матч 26-го тура УПЛ между клубами «Минай» и «Днепр-1». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу днепровской команды.
Единственный гол на 79-й минуте забил Артем Довбик. Для форварда этот мяч стал 23-м в текущем сезоне чемпионата Украины. Артем всего в двух голах от рекорда экс-игрока «Шахтера» Генриха Мхитаряна, у которого было 25 голов. Также Довбик обошел показатели Сергея Реброва, Максима Шацких и Алекса Тейшейры, у которых было по 22 мяча.
УПЛ. 26-й тур, 15 мая
Минай – Днепр-1 – 0:1
Гол: Довбик, 79
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Довбик, 79 мин.
Як Артем Довбик забивав дуже важливий гол для Дніпра-1 💪🏻#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/9xokbhYtRA— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 15, 2023
События матча
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