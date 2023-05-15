В понедельник, 15 мая, состоялся матч 26-го тура УПЛ между клубами «Минай» и «Днепр-1». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу днепровской команды.

Единственный гол на 79-й минуте забил Артем Довбик. Для форварда этот мяч стал 23-м в текущем сезоне чемпионата Украины. Артем всего в двух голах от рекорда экс-игрока «Шахтера» Генриха Мхитаряна, у которого было 25 голов. Также Довбик обошел показатели Сергея Реброва, Максима Шацких и Алекса Тейшейры, у которых было по 22 мяча.

УПЛ. 26-й тур, 15 мая

Минай – Днепр-1 – 0:1

Гол: Довбик, 79

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Довбик, 79 мин.