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  4. Александр КУЧЕР: «Проблем с графиком матчей у Днепра-1 нет, привыкли уже»
Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 16:05 |
191
0

Александр КУЧЕР: «Проблем с графиком матчей у Днепра-1 нет, привыкли уже»

Команда продолжает преследовать лидера

15 мая 2023, 16:05 |
191
0
Александр КУЧЕР: «Проблем с графиком матчей у Днепра-1 нет, привыкли уже»
ФК Днепр-1. Александр Кучер

«Днепр-1» в напряженном матче УПЛ обыграл «Минай» со счетом 1:0 благодаря голу Артема Довбика. Игру оценил наставник Александр Кучер.

– Александр Николаевич, ожидали, что будет такой трудный матч?

– Конечно, мы ожидали тяжелого матча, знали, что соперник будет хорошо обороняться и действовать агрессивно. К этому мы готовились, и смотрели их игры и против «Шахтера», и против «Ворсклы» и понимали, что и нас все это тоже ждет – острые контратаки и опасные розыгрыши стандартных положений.

– Ваша задача победить сегодня усложняла то, что у вас был недавно непростой матч с «Александрией»?

– Не думаю, что это особенно усложняло нашу подготовку, просто выпали игроки, есть и травмированные. А так, ребята у нас уже первый круг играли по такому графику – через два дня на третий или через три дня на четвертый. Так что в этом никаких проблем не вижу. Надо втягиваться и играть в таком русле, чтобы дальше так и было.

– Подлепенец на поле провел всего 9 минут. Это была обратная замена, случилось ли у него что-то со здоровьем?

– Это было мое решение. Он вышел и сразу потерял мяч, а в таких играх нужно выходить более агрессивно. Где-то он не вошел в игру. Хотя в такую игру в принципе трудно войти, потому что и напряжение так сильно, и счет был 0:0, поэтому было очень тяжело. Он не вошел в игру, потому я и решил его заменить.

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Источник СК Днепр-1
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