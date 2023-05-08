Играть нужно до свистка. Минай неожиданно уверенно одолел Ворсклу
Оба своих гола команда Владимира Шарана забивала в компенсированное время каждого из таймов
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 25-й тур.
«Минай» – «Ворскла» - 2:0
Петько, 45+2, Твердохлеб, 90+4
Мельник, 12, Шишка, 88 – Кравец, 15, Яворский, 41, Кане, 79, Крупский, 82
«Минай»: Бандура – Рогозинский (Гечев, 87), Немчанинов, Мельник (Чуев, 75), Ю. Кравчук, Гончар – Булеза, Петько (Шишка, 75), Витенчук, Твердохлеб – Вишневский (Коломоец, 86).
«Ворскла»: Исенко – Крупский, Кравец, Яворский (Черныш, 67), Пердута – Павлюк, Скляр – Кане (Лопес, 87), Олейник (Нестеренко, 67), Сефери – Степанюк.
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).
Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).
Удары (в створ): 9 (3) – 8 (3)
Угловые: 5 – 3
Оффсайды: 0 – 1.
МИНАЙ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 13°C
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