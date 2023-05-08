Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Играть нужно до свистка. Минай неожиданно уверенно одолел Ворсклу
Чемпионат Украины
Минай
08.05.2023 14:00 – FT 2 : 0
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 15:56 | Обновлено 08 мая 2023, 15:57
1348
4

Играть нужно до свистка. Минай неожиданно уверенно одолел Ворсклу

Оба своих гола команда Владимира Шарана забивала в компенсированное время каждого из таймов

08 мая 2023, 15:56 | Обновлено 08 мая 2023, 15:57
1348
4
Играть нужно до свистка. Минай неожиданно уверенно одолел Ворсклу
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Минай» – «Ворскла» - 2:0

Петько, 45+2, Твердохлеб, 90+4

Мельник, 12, Шишка, 88 – Кравец, 15, Яворский, 41, Кане, 79, Крупский, 82

«Минай»: Бандура – Рогозинский (Гечев, 87), Немчанинов, Мельник (Чуев, 75), Ю. Кравчук, Гончар – Булеза, Петько (Шишка, 75), Витенчук, Твердохлеб – Вишневский (Коломоец, 86).

«Ворскла»: Исенко – Крупский, Кравец, Яворский (Черныш, 67), Пердута – Павлюк, Скляр – Кане (Лопес, 87), Олейник (Нестеренко, 67), Сефери – Степанюк.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).

Удары (в створ): 9 (3) – 8 (3)
Угловые: 5 – 3
Оффсайды: 0 – 1.

МИНАЙ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

По теме:
Заря – Металлист 1925. Герреро и Булеца выйдут в основе
ВИДЕО. Курьезный гол. Игрок Вереса отправил мяч в свои ворота
Кривбасс – Динамо – 0:1. Шовковский продолжает побеждать. Обзор матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Минай Минай - Ворскла отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
Футбол | 07 мая 2023, 22:49 4
Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло

Перед последним туром «Аль-Айн» отстает от главного соперника на три очка

Беллингем, Мусиала, Педри и еще топ-5 дорогих молодых талантов
Футбол | 08 мая 2023, 12:01 0
Беллингем, Мусиала, Педри и еще топ-5 дорогих молодых талантов
Беллингем, Мусиала, Педри и еще топ-5 дорогих молодых талантов

Представляем рейтинг самых ценных молодых футболистов

Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Футбол | 07.05.2023, 19:54
Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 идеально работает в игре и вокруг игры»
Футбол | 08.05.2023, 14:27
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 идеально работает в игре и вокруг игры»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 идеально работает в игре и вокруг игры»
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
Футбол | 08.05.2023, 14:49
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
Минай бы и в прошлом туре мог очками разжиться, если бы не купленная судейка 
Ответить
+1
Springfield
Ну вот. Лично  я в это верил.  Чистая  и "своя" победа без всяких конспирологий.
Ответить
0
BekXan
Та коли цього вже недотренера Скрипника під дупу ногою приберуть
Ответить
0
Троянец
Минай с такой игрой может и фейковых с днепра обыграть ,если не будет купленной судейки и пенальти за симуляцию в центре поля 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роман ГРИГОРЧУК: «Очень жаль, что это происходит в нашем футболе»
Роман ГРИГОРЧУК: «Очень жаль, что это происходит в нашем футболе»
08.05.2023, 06:42 16
Футбол
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
07.05.2023, 15:02 22
Футбол
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
07.05.2023, 09:06 26
Бокс
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
07.05.2023, 11:55 6
Бокс
ФОТО. Мак прислать? Милевский потроллил россиян, сидя в McDonald's
ФОТО. Мак прислать? Милевский потроллил россиян, сидя в McDonald's
07.05.2023, 12:55 5
Футбол
Бывший соперник Ломаченко ставит на украинца в бою с Хейни
Бывший соперник Ломаченко ставит на украинца в бою с Хейни
08.05.2023, 11:20
Бокс
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
06.05.2023, 18:55 21
Футбол
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
07.05.2023, 22:00 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности