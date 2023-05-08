Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ШАРАН: «Мы выглядели свежее в первые 75 минут»
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 18:06 |
153
0

Владимир ШАРАН: «Мы выглядели свежее в первые 75 минут»

Тренер «Миная» – о победе над «Ворсклой»

08 мая 2023, 18:06 |
153
0
Владимир ШАРАН: «Мы выглядели свежее в первые 75 минут»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился впечатлениями от победы 1:0 над «Ворсклой» в 25-м туре УПЛ:

– По итогу сегодняшнего матча даже счет 1:0 был бы несправедливым для вашей команды. Не так ли?
– О несправедливости счета 1:0 не буду говорить, но в целом мы действительно заслуживали победы. Мы видели и понимали, как ребята готовились, они выполняли все, что было задумано и наработано. Конечно, хотелось бы лучшей реализации, хотелось бы решать судьбу матчей раньше. Сегодня только у одного Егора Твердохлеба были возможности забить раньше второй гол и закрыть игру.

Но не будем гневить Бога. Выиграли у очень серьезной добротной команды. Мы понимали, что «Ворскла» играла с «Динамо» на день позже, чем мы – с «Шахтером». Понимали, что у них будет тяжелый переезд. Поэтому мы выглядели свежее в течение первых 75 минут. Дальше немного «подсели», но сдержали, забили второй гол, порадовали себя и наших болельщиков. Довели все до логического окончания.

– Эмоции, которые были после матча с «Шахтером», сегодня помогли?
– В таких матчах, как с «Шахтером», всегда затрачивается много сил, эмоций, энергии. Было много шума из-за незасчитанного гола «Миная». Мы просили ребят переключиться. Они прислушались, переключились, начали действовать увереннее, чем в матче с «Шахтером». Матчи против таких соперников как «Шахтер», «Днепр-1» действительно добавляют эмоций на следующие игры.

По теме:
Верес – Колос – 0:1. Видео гола и обзор матча
Виктор СКРИПНИК: «Проиграли команде, которая больше хотела победить»
Первая победа за 10 матчей. Рух во Львове разгромил Ингулец
Минай Владимир Шаран Минай - Ворскла Украинская Премьер-лига
Источник UA-Football
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
Футбол | 08 мая 2023, 14:49 3
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ

Первый гол защитника в сезоне

Шовковский не готов обсуждать свое будущее в Динамо и сборной Украины
Футбол | 08 мая 2023, 17:10 2
Шовковский не готов обсуждать свое будущее в Динамо и сборной Украины
Шовковский не готов обсуждать свое будущее в Динамо и сборной Украины

Наставник уходит от вопросов

60 минут Зинченко. Арсенал обыграл Ньюкасл и продолжает чемпионскую гонку
Футбол | 07.05.2023, 20:29
60 минут Зинченко. Арсенал обыграл Ньюкасл и продолжает чемпионскую гонку
60 минут Зинченко. Арсенал обыграл Ньюкасл и продолжает чемпионскую гонку
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 идеально работает в игре и вокруг игры»
Футбол | 08.05.2023, 14:27
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 идеально работает в игре и вокруг игры»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 идеально работает в игре и вокруг игры»
Бывший соперник Ломаченко ставит на украинца в бою с Хейни
Бокс | 08.05.2023, 11:20
Бывший соперник Ломаченко ставит на украинца в бою с Хейни
Бывший соперник Ломаченко ставит на украинца в бою с Хейни
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
07.05.2023, 03:50 1
Бокс
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
07.05.2023, 11:55 6
Бокс
Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса
Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса
07.05.2023, 11:22 10
Футбол
ВИДЕО. Как Альварес отправил Райдера в нокдаун. Видео боя в Мексике
ВИДЕО. Как Альварес отправил Райдера в нокдаун. Видео боя в Мексике
07.05.2023, 07:35
Бокс
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
08.05.2023, 15:17 26
Футбол
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
07.05.2023, 15:02 22
Футбол
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
06.05.2023, 18:55 21
Футбол
Свентек упустила трофей на супертурнире в Мадриде, проиграв Соболенко
Свентек упустила трофей на супертурнире в Мадриде, проиграв Соболенко
06.05.2023, 22:07 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности