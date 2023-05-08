Владимир ШАРАН: «Мы выглядели свежее в первые 75 минут»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился впечатлениями от победы 1:0 над «Ворсклой» в 25-м туре УПЛ:

– По итогу сегодняшнего матча даже счет 1:0 был бы несправедливым для вашей команды. Не так ли?

– О несправедливости счета 1:0 не буду говорить, но в целом мы действительно заслуживали победы. Мы видели и понимали, как ребята готовились, они выполняли все, что было задумано и наработано. Конечно, хотелось бы лучшей реализации, хотелось бы решать судьбу матчей раньше. Сегодня только у одного Егора Твердохлеба были возможности забить раньше второй гол и закрыть игру.

Но не будем гневить Бога. Выиграли у очень серьезной добротной команды. Мы понимали, что «Ворскла» играла с «Динамо» на день позже, чем мы – с «Шахтером». Понимали, что у них будет тяжелый переезд. Поэтому мы выглядели свежее в течение первых 75 минут. Дальше немного «подсели», но сдержали, забили второй гол, порадовали себя и наших болельщиков. Довели все до логического окончания.

– Эмоции, которые были после матча с «Шахтером», сегодня помогли?

– В таких матчах, как с «Шахтером», всегда затрачивается много сил, эмоций, энергии. Было много шума из-за незасчитанного гола «Миная». Мы просили ребят переключиться. Они прислушались, переключились, начали действовать увереннее, чем в матче с «Шахтером». Матчи против таких соперников как «Шахтер», «Днепр-1» действительно добавляют эмоций на следующие игры.