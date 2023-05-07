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Минай
08.05.2023 14:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 21:08 |
143
0

Минай – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги

07 мая 2023, 21:08 |
143
0
Минай – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Ворскла

В понедельник, 8-го мая, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 14:00.

Продолжаются попытки закарпатского «Миная» зацепиться за выживание в «элитном» дивизионе, которые отнюдь не выглядят бесперспективными. Команда Владимира Шарана посреди прошлой недели дала классный бой донецкому «Шахтеру» (0:1), а уже в первый день новой недели будет вынуждена встретиться с еще одним именитым соперником – «Ворсклой». Футболисты Виктора Скрипника только успели начать продвижение в зону еврокубков, как последовали потери очков в играх против «Руха» (1:1) и «Динамо» (1:2), поэтому от трехматчевой победной серии не осталось и следа.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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