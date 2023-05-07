В понедельник, 8 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в селе Минай на поле стадиона «Минай», начало - в 14:00.

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Минай

«Минай» перед матчем находится в зоне переходных матчей, но любой набор очков поднимет команду повыше. Пожалуй, «Львов» займет-таки последнее место в таблице, а вот «Минай», «Верес», «Рух» и «Металлист» определят, кто из них избежит даже переходных матчей. Хотя, в принципе, к этой сомнительной компании могут опуститься и «Черноморец», «Металлист 925» или «Ингулец», поскольку плотность в турнирной таблице внизу традиционно очень высока.

Очень помогло бы закарпатцам очко, которое они не получили в прошлом туре. Напомним, тогда «Минай» проиграл «Шахтеру» 0:1, но арбитр Николай Балакин не засчитал, пожалуй, чистый гол в ворота Трубина на первой компенсированной минуте до первого тайма.

После игры пресс-служба «Миная» в своих соцсетях, сообщая о исходе матча, писала счет 1:1, хотя и указывала, что очков команда не набрала.

Ворскла

Полтавская команда находится на седьмом месте, с шестого ее потеснил криворожский «Кривбасс». Откровенно говоря, команда Скрипника не наиграла на еврокубки, поэтому о пятом месте может только мечтать, а вот за шестое еще сразится.

В предыдущем туре «Ворскла» играла против «Динамо». Первую половину игры подопечные Скрипника благодаря голу Степанюка выиграли 1:0 и позволили надеяться на сенсацию, но во втором тайме пропустили два гола и не набрали столь нужных очков.

В матче с киевлянами получили предупреждения Бацула и Челядин, которые пропустят из-за этого игру с «Минаем». Также не сможет поучаствовать в игре Фелипе, легионер «Ворсклы» из-за травмы вылетел к концу сезона.

Из-за этой линия защиты будет абсолютно новая - Кравец и Пердута, которые играли в центре, вернутся на свои фланги, а центрбеками будут новые исполнители.

Важную роль в команде играет форвард Таулянт Сулейманов, которого мы привыкли называть Сефери. Он забил в сезоне одиннадцать голов, Довбика, конечно, не догонит, а вот побороться за второе место с динамовцами Буяльским и Ванатом вполне способен.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли четыре матча - три раза выиграла «Ворскла» и еще один раз клубы не обнаружили победителя, разница мячей 2:7.

Ориентировочные составы

«Минай»: Бандура – Дмитрук, Мельник, Ю. Кравчук, Немчанинов, Трубочкин – Твердохлиб, Виттенчук, Петько, Рогозинский – Вишневский.

«Ворскла»: Исенко - Пердута, Рамирес, Хрипчук, Кравец - Павлюк, Скляр - Олийнык, Кане - Сефери, Степанюк.

Прогноз на противостояние

«Ворскла» получит бой, но усилиями Сефери и компании таки должна взять три очка и навязать «Кривбассу» борьбу за шестое место, тем более , что криворожцы будут играть с «Динамо» и вполне могут проиграть.

8 мая, понедельник