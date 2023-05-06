Легионер Ворсклы, получивший травму в игре с Динамо, выбыл до конца сезона

Бразильский латераль «Ворсклы» Фелипе Родригес получил серьезную травму на 35-й минуте матча УПЛ с «Динамо» (1:2).

Окончательный диагноз врачи поставят вскоре, предварительно – частичный разрыв мышцы задней поверхности бедра.

Сезон для 27-летнего бразильца Фелипе почти наверняка окончен, информирует ТаТоТаке.

В текущем сезоне защитник провел 18 матчей за «Ворсклу» во всех турнирах и забил 1 гол в ворота «Металлиста» в 22-м туре.