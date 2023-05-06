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Украина. Премьер лига
06 мая 2023, 21:23 | Обновлено 06 мая 2023, 21:38
357
0

Легионер Ворсклы, получивший травму в игре с Динамо, выбыл до конца сезона

У Фелипе Родригеса – частичный разрыв мышцы задней поверхности бедра

06 мая 2023, 21:23 | Обновлено 06 мая 2023, 21:38
357
0
Легионер Ворсклы, получивший травму в игре с Динамо, выбыл до конца сезона
ФК Ворскла Полтава. Фелипе Родригес

Бразильский латераль «Ворсклы» Фелипе Родригес получил серьезную травму на 35-й минуте матча УПЛ с «Динамо» (1:2).

Окончательный диагноз врачи поставят вскоре, предварительно – частичный разрыв мышцы задней поверхности бедра.

Сезон для 27-летнего бразильца Фелипе почти наверняка окончен, информирует ТаТоТаке.

В текущем сезоне защитник провел 18 матчей за «Ворсклу» во всех турнирах и забил 1 гол в ворота «Металлиста» в 22-м туре.

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Источник ТаТоТаке
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