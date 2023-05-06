Украина. Премьер лига06 мая 2023, 21:23 | Обновлено 06 мая 2023, 21:38
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Легионер Ворсклы, получивший травму в игре с Динамо, выбыл до конца сезона
У Фелипе Родригеса – частичный разрыв мышцы задней поверхности бедра
06 мая 2023, 21:23 | Обновлено 06 мая 2023, 21:38
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Бразильский латераль «Ворсклы» Фелипе Родригес получил серьезную травму на 35-й минуте матча УПЛ с «Динамо» (1:2).
Окончательный диагноз врачи поставят вскоре, предварительно – частичный разрыв мышцы задней поверхности бедра.
Сезон для 27-летнего бразильца Фелипе почти наверняка окончен, информирует ТаТоТаке.
В текущем сезоне защитник провел 18 матчей за «Ворсклу» во всех турнирах и забил 1 гол в ворота «Металлиста» в 22-м туре.
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