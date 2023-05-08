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Минай
08.05.2023 14:00 – FT 2 : 0
Ворскла
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Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 16:58 | Обновлено 08 мая 2023, 17:55
568
0

Минай – Ворскла – 2:0. Видео голов и обзор матча

Обзор матча 25-го тура УПЛ

08 мая 2023, 16:58 | Обновлено 08 мая 2023, 17:55
568
0
Минай – Ворскла – 2:0. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 8 мая «Минай» в 25-м туре УПЛ дома обыграл «Ворсклу» 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Минай» – «Ворскла» - 2:0

Петько, 45+2, Твердохлеб, 90+4

Мельник, 12, Шишка, 88 – Кравец, 15, Яворский, 41, Кане, 79, Крупский, 82

«Минай»: Бандура – Рогозинский (Гечев, 87), Немчанинов, Мельник (Чуев, 75), Ю. Кравчук, Гончар – Булеза, Петько (Шишка, 75), Витенчук, Твердохлеб – Вишневский (Коломоец, 86).

«Ворскла»: Исенко – Крупский, Кравец, Яворский (Черныш, 67), Пердута – Павлюк, Скляр – Кане (Лопес, 87), Олейник (Нестеренко, 67), Сефери – Степанюк.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Минай).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Петько (Минай).
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Минай Ворскла Полтава Минай - Ворскла Украинская Премьер-лига видео видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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