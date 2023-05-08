Минай – Ворскла – 2:0. Видео голов и обзор матча
Обзор матча 25-го тура УПЛ
Сегодня, 8 мая «Минай» в 25-м туре УПЛ дома обыграл «Ворсклу» 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.
Украинская Премьер-лига. 25-й тур.
«Минай» – «Ворскла» - 2:0
Петько, 45+2, Твердохлеб, 90+4
Мельник, 12, Шишка, 88 – Кравец, 15, Яворский, 41, Кане, 79, Крупский, 82
«Минай»: Бандура – Рогозинский (Гечев, 87), Немчанинов, Мельник (Чуев, 75), Ю. Кравчук, Гончар – Булеза, Петько (Шишка, 75), Витенчук, Твердохлеб – Вишневский (Коломоец, 86).
«Ворскла»: Исенко – Крупский, Кравец, Яворский (Черныш, 67), Пердута – Павлюк, Скляр – Кане (Лопес, 87), Олейник (Нестеренко, 67), Сефери – Степанюк.
События матча
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