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Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 16:55 | Обновлено 15 мая 2023, 17:55
415
4

Провальное начало. Колос дома проиграл Александрии

Подопечные Руслана Ротаня без проблем разобрались с оппонентами

15 мая 2023, 16:55 | Обновлено 15 мая 2023, 17:55
415
4
Провальное начало. Колос дома проиграл Александрии
ФК «Колос»

«Колос» и «Александрия» закрывали 26-й тур чемпионата Украины по футболу. По сравнению с победным матчем прошлого тура против «Вереса» в составе «Колоса» произошло два изменения. В защиту Ярослав Вишняк поставил Чоботенко, который заменил Золотова. Также в основной состав вернулся Богданов, а в запасе остался Велетень.

У подопечных Руслана Ротаня, который на этот матч был дисквалифицирован из-за красной карточки в поединке против «Днепра-1», также было два изменения. На острие атаки появился Кулаков. В полузащите вышел Мустафаев, который заменил дисквалифицированного Рыбалко. На скамейке запасных матч начал Кожушко. Самого же Ротаня на тренерском мостике «заменил» Сергей Кравченко.

Начало матча было ошеломляющим для «Колоса». Подопечные Вишняка пропустили два гола за 11 минут. На 5-й минуте Ковалец без какого-либо сопротивления дошел с мячом до линии штрафной, немного сместился в сторону центра и нанес точный удар в левый от голкипера угол. На 11-й минуте Логинов ударом головой результативно завершил навес с углового. Мяч влетел в ближний угол ворот.

Сложилось впечатление, будто хозяева на стартовых минутах мыслями были еще в раздевалке. Игроки «Александрии» очень легко создавали моменты и доходили до ворот почти без противодействия со стороны коваливцев. В атаке команда Вишняка действовали не лучше, чем в защите.

Первый более-менее опасный момент хозяева создали на 18-й минуте: Ильин с правого фланга сделал прострел в штрафную, Лысенко пытался замкнуть его, но защитник помешал. Спустя четыре минуты на ударной оказался сам Ильин, но Шевченко в прыжке отбил мяч. На 36-й минуте игроки «Александрии» помогли хозяевам создать опасный момент. Логинов в своей штрафной площадке закрывал мяч корпусом, чтобы его забрал Шевченко. Но голкипер задержался с выходом, Логинова обокрал Кравченко и пытался сделать прострел – Шевченко в падении сыграл на перехвате.

На второй тайм «Александрия» вышла с заданием удержать победный счет. Футболисты действовали в медленном темпе, часто перекатывала мяч на своей половине поля и не спешила идти в атаку. «Колос» пытался изменить ход игры. С первых минут второй половины встречи подопечные Вишняка добавили в активности, но это не помогло им создавать голевые возможности. За весь второй тайм – только один голевой момент: на 78-й минуте Велетень на линии вратарской площадки пытался головой замкнуть сильный прострел от Попова, но не смог толком попасть по мячу.

«Александрия» уверенно довела матч до победы. Это ее третий выигрыш при Руслане Ротане на посту главного тренера. Кстати, команда из Кировоградской области с 10 ноября прошлого года на полях соперников больше одного гола за матч не забивала. Сегодня эта тенденция закончилась.

«Колос» и «Александрия» находятся в средней части турнирной таблицы. «Александрия» давно застолбила за собой пятую строчку, на которой, скорее всего, и закончит чемпионат, поскольку отрыв и от четвертого, и от шестого места довольно солидный. «Колос» борется за 6-8 места с «Кривбассом» и «Ворсклой». Однако поражения в 22-24 турах отбросило подопечных Ярослава Вишняка на восьмое место. Сегодняшний проигрыш может усложнить жизнь коваливцам. До зоны переходных матчей – 7 очков, в следующих двух турах «Колосу» предстоят матчи против «Днепра-1» и «Динамо». Так что расслабляться футболистам из Киевской области пока что никак нельзя.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Колос» – «Александрия» – 0:2

Ковалец (5), Логинов (11).

Чоботенко (25), Попов (69) – Мирошниченко (39), Михайленко (57), Богданов (58), Ковалец (75), Копына (82).

«Колос»: Волынец, Черноморец, Новак, Чоботенко, Кравченко, Милько, Богданов (Криворучко, 83), Ориховский (Попов, 66), Болбат (Мякушко, 46), Ильин (Велетень, 66), Лысенко (Исаенко, 46).

«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Ковалец, Кулаков (Кобзарь, 76), Мирошниченко, Сигеев, Логинов, Скорко (Шулянский, 90), Копына, Михайленко (Кожушко, 67), Мустафаев (Матюшенко, 76).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Колос» (Коваливка, Киевская область).

КОЛОС – АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Александрия отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Springfield
 Таким образом в УПЛ образовался своя "суперлига".  Повторюсь. Такого  я не нашёл в топ чемпионатах.   Пять команд идут в плюсах, зато 11 - в минусе!!!   От Кривбасса (6-й)  до Зари 23 очка,  а до Металлиста -  13.  О чём это говорит?   Пусть Павелко думает. 
 Для Ротаня похоже чемпионат только начинается.
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Gargantua
Великан ))
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0
Сурок
У Сашки остались шансы опустить четвертых на пятое место 
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