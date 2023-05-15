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Чемпионат Украины
Колос К
15.05.2023 15:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 06:35 | Обновлено 15 мая 2023, 06:45
68
0

Колос – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команде из Ковалевки надо реабилитироваться за разгром в первом круге

15 мая 2023, 06:35 | Обновлено 15 мая 2023, 06:45
68
0
Колос – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В понедельник, 15 мая, в Ковалевке на поле стадиона «Колос» состоится матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Колос» и «Александрия». Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Колос

Ковалевский «Колос» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 8-е место. В активе у команды 33 очка после 25 встреч – 9 побед, 6 ничьих, 10 поражений.

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До предыдущего тура сезона «Колос» сразу в трех матчах подряд проиграл. 21 апреля его огорчила в родных стенах «Заря» (1:0), затем было еще одно домашнее поражение от «Шахтера» (1:3) и выездная крупная неудача в матче с «Черноморцем» (0:3). Серию провалов ковалевцы прервали в Ровно, где сумели переиграть «Верес» со счетом 1:0.

Победа над ровенчанами позволила подопечным Ярослава Вишняка расположиться в таблице сезона выше середины, то есть быть немного выше второй половины команд лиги, где ведется борьба за выживание. Более того, в теории «Колос» все еще сохраняет шансы на итоговую пятую позицию. Она, напомним, позволит заявиться в квалификацию Лиги конференций. Однако, чтобы теория стала реальностью, надо очки брать по максимуму. И, в первую очередь, у прямого конкурента, каковым и является «Александрия».

В предстоящем матче партнерам из-за дисквалификации не сможет помочь нападающий Денис Безбородько.

Александрия

«Александрия» в турнирной таблице чемпионата Украины располагается на 5-й позиции. У нее 39 очков после 25 игр. В 9-ти матчах александрийцы победили и 12 раз сыграли вничью, потерпели 4 поражения.

Команда Руслана Ротаня сохраняет за собой статус самой миролюбивой команды нынешнего сезона. Она его делит вместе с харьковским «Металлистом 1925», у которого также 12 ничьих – это больше, чем у кого бы то ни было. Не удивительно, что к предстоящему визиту в Ковалевку «Александрия» подходит с ничейной серией в активе. Составляет она два матча.

7 мая подопечные Ротаня сыграли 1:1 с «Шахтером», а затем поделили очки с «Днепром-1» - также 1:1. Обе встречи были для «Александрии» далеко не проходными, ведь она встречалась с лидерами сезона, которые участвуют в чемпионской гонке.

До матчей с «горняками» и днепрянами у александрийцев была не свойственная им череда из двух поединков. 24 апреля они разошлись миром 0:0 с «Ингульцом». После этого последовало поражение 1:2 от «Кривбасса» и победа над «Львовом» (1:0).

История взаимоотношений

Команды провели между собой в истории чемпионатов Украины 8 матчей.

На счету у «Колоса» 3 победы, «Черноморец» также выиграл в трех встречах, две игры завершились вничью. Мячи 13:11 в пользу александрийцев.

В матче первого круга нынешнего сезона со счетом 4:1 победила «Александрия».

Фемида

Матч будет судить Роман Блавацкий из Львова. На его счету 12 матчей в УПЛ.

На линиях Блавацкому будут помогать Александр Жуков из Харькова и Виктор Матяш из Донецка. Четвертый арбитр – София Причина из Львовской области. Наблюдатель арбитража – Сергей Дзюба из Хмельницкого.

Ориентировочные составы

Колос: Волынец – Кравченко, Новак, Черноморец, Чоботенко, Милько, Ориховский, Ильин, Болбат, Велетень, Лысенко.

Александрия: Шевченко – Скорко, Бабогло, Логинов, Копына, Рыбалка, Мустафаев, Михайленко, Третьяков, Мирошниченко, Ковалец.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут сыграть лучше, чем гости. А вот порадовать результативностью команды не смогут. Как следствие, нашей ставкой будет – победа первой команды с ТМ 2,5 в матче.

15 мая, понедельник

«Колос» – «Александрия»
Ковалевка. «Колос». 15:00
Арбитр – Роман Блавацкий (Львов)
ТВ-трансляция – ОТТ-платформа Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports УПЛ
КОЛОС – АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Источник Sport.ua
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