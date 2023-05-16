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Чемпионат Украины
Колос К
15.05.2023 15:00 – FT 0 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
16 мая 2023, 03:22 | Обновлено 16 мая 2023, 03:40
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Сергей КРАВЧЕНКО: «Думаю, Ротаню дадут дисквалификацию не на 1 игру»

Ассистент главного тренера «Александрии» прокомментировал победу над «Колосом»

16 мая 2023, 03:22 | Обновлено 16 мая 2023, 03:40
894
0
Сергей КРАВЧЕНКО: «Думаю, Ротаню дадут дисквалификацию не на 1 игру»
ФК Александрия. Сергей Кравченко

В понедельник, 15 мая, состоялся 26-го тура УПЛ между клубами «Колос» и «Александрия». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

После завершения поединка ассистент главного тренера «Александрии» Руслана Ротаня Сергей Кравченко прокомментировал победу команды:

– Очень важная победа. Ребята молодцы – после такой тяжелой игры с «Днепром-1» нашей задачей было настроить их так, чтобы они были эмоционально готовы к матчу с «Колосом». Они справились и очень хорошо выглядели. Считаю, что первый тайм провели очень хорошо, второй – хуже, но было давление от результата, понимали, что это матч за 6 очков с конкурентом. Старались играть, но не так ярко, как в первом тайме.

– Делали ставку на быстрые голы в этой игре? Или это так спонтанно получилось?

– Так получилось. В каждом матче стараемся играть активно с первых минут, прессинговать, оказывать давление на соперника. В этой игре это удалось, и мы забили очень хорошие два гола.

– Насколько комфортно вы сегодня чувствовали себя в роли исполняющего обязанности главного тренера, когда он за спиной, на балконе? Как вообще происходила коммуникация?

– Нормально чувствовал себя, все хорошо. Коммуникация происходила через Евгения Греся, он подсказывал. Руслан Ротань был на связи с ним, а Евгений Анатольевич подходил ко мне.

– В футболе есть такая поговорка, что победный состав не меняют. Возможно, стоит попробовать оставить на следующий матч все, как было сегодня?

– Посмотрим, но Руслан Петрович нам нужен на скамейке. Я думаю, что ему дадут больше, чем одну игру дисквалификации, поэтому на тренерской скамейке так и будет.

Посмотрим, какой состав будет на игру с «Динамо». Тоже очень важный матч. Все матчи важны, но «Динамо» – это «Динамо». Будет очень интересный матч. Надо восстановиться и готовиться к «Динамо».

События матча

11’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Логинов (Александрия).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
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Источник ФК Колос Ковалевка
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