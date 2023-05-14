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Чемпионат Украины
Колос К
15.05.2023 15:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 18:31 | Обновлено 14 мая 2023, 18:32
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Колос – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги

14 мая 2023, 18:31 | Обновлено 14 мая 2023, 18:32
129
0
Колос – Александрия. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В понедельник, 15 мая, состоится матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором встретятся коваливский «Колос» и ФК «Александрия». Команды будут играть на стадионе «Колос» (Коваливка, Киевская область). Начало назначено на 15:00.

«Колос» в прошлом туре победил «Верес» и прервал свою серию из трех поражений. Всего во втором круге коваливский клуб выиграл четыре раз, один раз сыграл вничью и пять раз проиграл. Если «Колосу» удастся победить «Александрию», то разрыв между командами в турнирной таблице сократится до трех очков.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Александрия» в течение недели сыграла с двумя лидерами чемпионата. Календарный матч с «Шахтером» и пропущенный поединок 1-го тура с «Днепром-1» завершились с одинаковым счетом 1:1. Подопечные Руслана Ротаня сыграли вничью в 9 из 12 матчей чемпионата, которые провели в 2023 году (в том числе перенесенные матчи с «Металлистом 1925» и «Днепром-1»). Еще в двух матчах «Александрия» победила («Львов» и «Ворскла»), и в одном уступила («Кривбасс»).

«Колос» и «Александрия» играли друг с другом 8 раз. Команды одержали по три победы и дважды сыграли вничью. В матче первого круга текущего чемпионата «Александрия» победила со счетом 4:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Александрия», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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