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Александрия
05.11.2022, FT 4 : 1
Колос К
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Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 15:11 | Обновлено 05 ноября 2022, 15:24
823
1

Александрия разгромила Колос в матче с тремя пенальти

Команда Юрия Гуры выиграла первый в сезоне матч на родной арене

05 ноября 2022, 15:11 | Обновлено 05 ноября 2022, 15:24
823
1
Александрия разгромила Колос в матче с тремя пенальти
УПЛ

Матч 11-го тура с «Колосом» стал для «Александрии» первым проведенным на родном стадионе «Ника». К сожалению, из-за воздушной тревоги встреча началась с 20-минутным опозданием. Встреча соседей по турнирной таблице была за шесть баллов и обещала быть бескомпромиссной.

Юрий Гура после поединка с «Шахтером» (2:2) принял решение провести ротацию состава, выпустив с первых минут игры Шулянского, Ковальца и Дячука. Визави тренера Александрии Ярослав Вишняк выставил победный состав, который в минувшем туре обыграл Верес (2:0).

Со старта активнее начали матч хозяева поля. На 8-й минуте встречи хавбек Александрии Сергей Рыбалка решился на дальний удар и был вознагражден за смелое решение. Пушечный выстрел метров с 20-ти не оставил шансов Волынцу.

Еще до перерыва подопечные Гуры имели возможность увеличить свое преимущество, но ударам Ковальца не хватило точности. Концовка первой 45-минутки была за футболистами «Колоса», которые закрыли оппонентов на противоположной половине поля. однако особых дивидендов гостям это не принесло. Основные события произошли во второй половине игры.

Уже на 53-й минуте арбитр назначил пенальти за игру рукой Бабогло. Хавбек «Колоса» Павел Ориховский хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый и сравнял счет в матче. Хозяева отыгрались спустя восемь минут. После розыгрыша углового мяч угодил в руку Безбородько и арбитр назначил второй пенальти в матче. К точке подошел Третьяков и уверенно переиграл Волынца.

Но на это бенефис арбитра встречи не закончился. Прорыв Кожушко на линии штрафной остановил Милько и Кривушкин, не колеблясь, в третий раз указал на точку. Удар Рыбалки довел счет до 3:1.

Подавленные футболисты «Колоса» не успели опомниться, как счет в матче стал 4:1. Атаку Александрии с участием Калитвинцева и Кожушко завершил Третьяков, который оказался в нужный момент в нужном месте.

В оставшееся время подопечные Гуры уверенно довели матч до финального свистка.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

«Александрия» – «Колос» – 4:1

Рыбалка, 8, 68 (пен.), Третьяков, 61, 74 – Ориховский, 53

Смирный, 26, Лысенко, 33

«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Дячук, Мирошниченко – Ковалец, Рыбалка, Демченко – Шулянский (Кожушко,46), Третьяков, Калитвинцев.

«Колос»: Волынец – Емец, Чоботенко, Новак (Гончаренко, 43), Зозуля – Милько, Ориховский – Кузык (Мякушко, 46), Смирный (Попов, 46), Ильин – Лысенко (Безбородко, 46).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

АЛЕКСАНДРИЯ – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец Sport.ua
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Veter
Область вынесли, Киеву - приготовиться.)
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