Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Колос – 4:1. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Александрия
05.11.2022, FT 4 : 1
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 16:07 | Обновлено 05 ноября 2022, 16:12
124
0

Александрия – Колос – 4:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура УПЛ

05 ноября 2022, 16:07 | Обновлено 05 ноября 2022, 16:12
124
0
Александрия – Колос – 4:1. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В матче 11-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» на своем поле разгромила «Колос» со счетом 4:1.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

«Александрия» – «Колос» – 4:1

Рыбалка, 8, 68 (пен.), Третьяков, 61, 74 – Ориховский, 53

Смирный, 26, Лысенко, 33

«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Дячук, Мирошниченко – Ковалец, Рыбалка, Демченко – Шулянский (Кожушко,46), Третьяков, Калитвинцев.

«Колос»: Волынец – Емец, Чоботенко, Новак (Гончаренко, 43), Зозуля – Милько, Ориховский – Кузык (Мякушко, 46), Смирный (Попов, 46), Ильин – Лысенко (Безбородко, 46).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Рыбалка (Александрия).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Третьяков (Александрия).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Павел Ориховский (Колос К).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Рыбалка (Александрия).
По теме:
Заря – Металлист – 3:2. Матч с ярким камбэком. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Хавбек Крыськив оформил дебютный гол в составе Шахтера
Александрия разгромила Колос в матче с тремя пенальти
видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Александрия - Колос
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Setanta Sports Ukraine
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
Футбол | 04 ноября 2022, 17:26 6
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом

Дело было возбуждено еще в прошлом году

К юбилею Блохина: 10 самых результативных матчей отечественной легенды
Футбол | 05 ноября 2022, 12:39 1
К юбилею Блохина: 10 самых результативных матчей отечественной легенды
К юбилею Блохина: 10 самых результативных матчей отечественной легенды

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков вспоминает лучшие матчи в исполнении звездного именинника

ФОТО. Свитолина снова показала свою дочь
Теннис | 04.11.2022, 15:25
ФОТО. Свитолина снова показала свою дочь
ФОТО. Свитолина снова показала свою дочь
Готовы продать. Стало известно, сколько Шахтер хочет получить за Майкона
Футбол | 05.11.2022, 10:27
Готовы продать. Стало известно, сколько Шахтер хочет получить за Майкона
Готовы продать. Стало известно, сколько Шахтер хочет получить за Майкона
Команда неудачников. 11 вундеркиндов из FM2013, так и не ставших звездами
Футбол | 04.11.2022, 19:30
Команда неудачников. 11 вундеркиндов из FM2013, так и не ставших звездами
Команда неудачников. 11 вундеркиндов из FM2013, так и не ставших звездами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
05.11.2022, 10:40 2
Теннис
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
04.11.2022, 00:05 6
Футбол
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
05.11.2022, 03:15
Другие виды
ВИДЕО. 21-я победа в карьере. Как Богачук во 2-м раунде нокаутировал Коули
ВИДЕО. 21-я победа в карьере. Как Богачук во 2-м раунде нокаутировал Коули
04.11.2022, 21:59 5
Бокс
Бесславный вылет. Динамо уступило Фенербахче в Кракове
Бесславный вылет. Динамо уступило Фенербахче в Кракове
03.11.2022, 23:56 94
Футбол
Промоутер Джошуа назвал фаворита потенциального боя Усик – Фьюри
Промоутер Джошуа назвал фаворита потенциального боя Усик – Фьюри
04.11.2022, 10:45
Бокс
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
05.11.2022, 10:59 8
Футбол
Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
04.11.2022, 00:23 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности