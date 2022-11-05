Александрия – Колос – 4:1. Видео голов и обзор матча
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В матче 11-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» на своем поле разгромила «Колос» со счетом 4:1.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур
«Александрия» – «Колос» – 4:1
Рыбалка, 8, 68 (пен.), Третьяков, 61, 74 – Ориховский, 53
Смирный, 26, Лысенко, 33
«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Дячук, Мирошниченко – Ковалец, Рыбалка, Демченко – Шулянский (Кожушко,46), Третьяков, Калитвинцев.
«Колос»: Волынец – Емец, Чоботенко, Новак (Гончаренко, 43), Зозуля – Милько, Ориховский – Кузык (Мякушко, 46), Смирный (Попов, 46), Ильин – Лысенко (Безбородко, 46).
Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).
Стадион: КСК «Ника» (Александрия).
События матча
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