В субботу, 5 ноября, в Александрии на КСК «Ника» состоится матч одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Александрия» и ковалевский «Колос». Стартовый свисток рефери прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Александрия



В этом сезоне каждая из команд украинской Премьер-лиги имеет достаточно уникальный опыт и свой собственный шарм. К примеру, подопечные Юрия Гуры лишь осторожно декларировали свои амбиции попасть в тройку лучших по итогам текущего футбольного года, однако на данный момент «полиграфы» демонстрируют чуть ли не наиболее привлекательный футбол среди всех участников чемпионата. Их матч против донецкого «Шахтера» на прошлых выходных (2:2) оказался настоящим украшением тура, да и в целом победная серия из трех поединков против «Львова», «Кривбасса» и «Черноморца» до этого оставил исключительно приятное впечатление.

Стоит также отметить, что стабильность стартового состава «Александрии» подкупает – очевидно, что Гура уже нашел оптимальное сочетание футболистов, а иметь на лавке запасных исполнителей уровня Кирилла Ковальца, Дениса Костышина или Викентия Волошина хотела бы добрая половина команд УПЛ. Кроме того, у коллектива из Кировоградской области в обойме есть сверхрезультативный левый защитник Андрей Цуриков, на счету которого уже четыре сумасшедших выстрела в текущем сезоне. Заметно разыгрался и Сергей Рыбалка, который составляет основу треугольника в центре поля, а постоянная угроза со стандартов в исполнении Владислава Калитвинцева не давала расслабиться ни одному из соперников.

Колос



Когда ковалевский «Колос» стартовал в новом сезоне с двух побед кряду над «Кривбассом» и «Рухом», к команде Ярослава Вишняка начали с опаской присматриваться конкуренты. Однако отсутствие ширины скамейки достаточно быстро сделала «колосков» достаточно предсказуемым соперником, из-за чего полоса хороших результатов достаточно быстро сменилась на затяжную серию неудач. И если в поражениях от «Шахтера» и «Металлиста 1925» еще при Валерии Кривенцове искать подводных камней не было поводов, то потери очков в играх против «Ингульца» и «Черноморца» было уже достаточно сложно объяснить.

Очевидно, что зимой клуб из Ковалевки должен будет подумать над хоть каким-то усилением кадровой обоймы, так как даже трансфер Дениса Безбородько лишь на первых порах оказался полезным с точки зрения атаки. Прирожденный охотник в чужой штрафной не забивал аж с момента своего дебютного выступления за клуб, после которого прошло уже два месяца. Да и в целом, «Колос» забил всего восемь голов в этом сезоне – ближайшая команда с аналогичной результативностью занимает 10 строчку, а футболисты Вишняка уверенно вгрызлись в пятое место. Болле того – имеют выдающуюся серию из восьми матчей без поражений на своем поле. Но надолго ли хватит этих усилий? Вылет даже одного из футболистов основного состава сулит команде огромные проблемы. К счастью, перед предстоящим матчем тренерский штаб не имеет лишних хлопот.

История встреч



Футбольные пути «Александрии» и «Колоса» ранее пересекались 9 раз в рамках УПЛ. Наблюдается небольшое преимущество по количеству побед со стороны гостей – 2 успешных игры для «Александрии», 2 ничьих, 4 победы «Колоса». Последний раз соперники играли в официальном матче летом 2021 года – матч в Ковалевке завершился победой «Александрии» со счетом 1:0. За гостей голом отличился Владислав Бабогло.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 38-летний харьковчанин Дмитрий Кривушкин, который на своем счету имеет уже 37 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Евгений Гашков и Алексей Миронов, а резервным арбитром отработает Дмитрий Панчишин. У Кривушкина есть опыт проведения матчей с участием «Александрии» – 6 встреч (3 победы, 1 ничья, 2 поражения), а с «Колосом» он пересекался четырежды (2 победы, 1 ничья, 1 поражение), в том числе – встреча против «полиграфов» образца сезона-2019/20 (1:1).

Ориентировочные составы



«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Мельник, Мирошниченко – Дрышлюк, Рыбалка, Демченко – Третьяков, Кожушко, Калитвинцев.

«Колос»: Волынец – Емец, Чоботенко, Новак, Зозуля – Милько, Ориховский – Болбат, Смирный, Ильин – Попов.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что хозяева уверенно продолжат успешную серию. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Александрия» (-1.0) с коэффициентом 3.05 по линии Parimatch.

5 ноября, суббота