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Александрия
05.11.2022 13:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 15:10 |
52
0

Александрия – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

04 ноября 2022, 15:10 |
52
0
Александрия – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В субботу, 5-го ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Очередной уик-энд украинского футбола будет открывать, в том числе, интригующее противостояние двух соседних в турнирной таблице коллективов. Подопечные Юрия Гуры уже и забыли, что в последний раз проигрывали харьковскому «Металлисту» (1:3) ровно два месяца назад, и сейчас находится в прекрасной форме. На прошлых выходных «полиграфы» классно смотрелись в игре против «Шахтера» (2:2), и теперь будут рассчитывать на отдаление от «Колоса» на четыре очка. Футболисты Ярослава Вишняка при этом точно будут выступать против такого сценария, так только успели вернуться к победе, спустя длительную неудачную серию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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