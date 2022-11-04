В субботу, 5-го ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Очередной уик-энд украинского футбола будет открывать, в том числе, интригующее противостояние двух соседних в турнирной таблице коллективов. Подопечные Юрия Гуры уже и забыли, что в последний раз проигрывали харьковскому «Металлисту» (1:3) ровно два месяца назад, и сейчас находится в прекрасной форме. На прошлых выходных «полиграфы» классно смотрелись в игре против «Шахтера» (2:2), и теперь будут рассчитывать на отдаление от «Колоса» на четыре очка. Футболисты Ярослава Вишняка при этом точно будут выступать против такого сценария, так только успели вернуться к победе, спустя длительную неудачную серию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.