Юрий ГУРА: Порадовали фанов. Давно Александрия не выигрывала с таким счетом
Команда забила четыре гола
Наставник «Александрии» Юрий Гура отметил крупную победу 4:1 над «Колосом», а также тот факт, что команда смогла вернуться домой и играть на своем стадионе.
«Порадовали всех болельщиков, давно с таким счетом не выигрывали. Поле было тяжелым, но футбол качественным. Удалось создать много моментов, оформили логичный результат и победили».
«Приятно, что Кирилл Ковалец смог выйти в старте, набирает форму и входит в игру. Дебютировал в старте и Артем Шулянский, и приятно, что ребята показали хороший футбол».
«Радует, что играем дома, нет этих переездов, потому что сложно, когда домашний матч в Киеве или еще где-то. Довольны этим», — сказал Гура.
Команда занимает 4-е место в таблице УПЛ.
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