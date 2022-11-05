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  4. Юрий ГУРА: Порадовали фанов. Давно Александрия не выигрывала с таким счетом
Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 17:12 | Обновлено 05 ноября 2022, 18:02
236
0

Юрий ГУРА: Порадовали фанов. Давно Александрия не выигрывала с таким счетом

Команда забила четыре гола

05 ноября 2022, 17:12 | Обновлено 05 ноября 2022, 18:02
236
0
Юрий ГУРА: Порадовали фанов. Давно Александрия не выигрывала с таким счетом
ФК Александрия

Наставник «Александрии» Юрий Гура отметил крупную победу 4:1 над «Колосом», а также тот факт, что команда смогла вернуться домой и играть на своем стадионе.

«Порадовали всех болельщиков, давно с таким счетом не выигрывали. Поле было тяжелым, но футбол качественным. Удалось создать много моментов, оформили логичный результат и победили».

«Приятно, что Кирилл Ковалец смог выйти в старте, набирает форму и входит в игру. Дебютировал в старте и Артем Шулянский, и приятно, что ребята показали хороший футбол».

«Радует, что играем дома, нет этих переездов, потому что сложно, когда домашний матч в Киеве или еще где-то. Довольны этим», — сказал Гура.

Команда занимает 4-е место в таблице УПЛ.

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Александрия Юрий Гура Колос Ковалевка Кирилл Ковалец Артем Шулянский чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Александрия
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