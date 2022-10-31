Колос продлил рекордную серию в УПЛ

В понедельник, 31 октября, ковалевский «Колос» в домашнем матче 10-го тура украинской Премьер-лиги обыграл ровенский «Верес» – 2:0.

Победа позволила подопечным Ярослава Вишняка довести рекордную домашнюю серию без поражений до 8 поединков – 6 побед, 2 ничьи.

Кроме этого, выигрыш у «Вереса» помог «Колосу» прервать серию из четырех матчей в УПЛ без побед – 2 ничьи и 2 поражения.

«Колос» в турнирной таблице УПЛ занимает 5 место с 15 очками. «Верес» на 7 позиции, имея 14 пунктов.