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Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 17:36 | Обновлено 31 октября 2022, 17:43
715
0

Колос продлил рекордную серию в УПЛ

Команда из Ковалевки в 10-м туре обыграла «Верес» (2:0)

31 октября 2022, 17:36 | Обновлено 31 октября 2022, 17:43
715
0
Колос продлил рекордную серию в УПЛ
ФК Колос Ковалевка

В понедельник, 31 октября, ковалевский «Колос» в домашнем матче 10-го тура украинской Премьер-лиги обыграл ровенский «Верес» – 2:0.

Победа позволила подопечным Ярослава Вишняка довести рекордную домашнюю серию без поражений до 8 поединков – 6 побед, 2 ничьи.

Кроме этого, выигрыш у «Вереса» помог «Колосу» прервать серию из четырех матчей в УПЛ без побед – 2 ничьи и 2 поражения.

«Колос» в турнирной таблице УПЛ занимает 5 место с 15 очками. «Верес» на 7 позиции, имея 14 пунктов.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос Ковалевка Колос - Верес
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Источник Sport.ua
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