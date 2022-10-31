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Колос К
31.10.2022, FT 2 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 14:56 | Обновлено 31 октября 2022, 15:26
644
3

Мастерство ротации. Колос в Ковалевке дожал Верес

Ярослав Вишняк удачными заменами изменил ход матча в пользу собственной команды

31 октября 2022, 14:56 | Обновлено 31 октября 2022, 15:26
644
3
Мастерство ротации. Колос в Ковалевке дожал Верес
УПЛ

Очередное утро понедельника для украинского болельщика началось с сигнала «Воздушная тревога», так что запланированные дела пришлось отложить на потом, и вместе с тем вполне можно было случайно подзабыть, что в рамках базового расписания десятого тура национального первенства на этот день было запланировано проведение еще одного матча. Живописное село Ковалевка принимало очередную домашнюю игру местного «Колоса», в который на этот раз посетил ровенский «Верес». Противостояние между соседями по турнирной таблице обещало стать очень жестоким.

Равный, однако быстрый футбол в первой половине игры не оставлял в покое ни на минуту. Команды Ярослава Вишняка и Юрия Вирта не очень беспокоились качеством собственных передач как в атаке, так и в линии обороны, поэтому внезапные единичные моменты у обоих ворот возникали постоянно. В этом плане, конечно, гости выглядели более напуганными, ведь только по итогам ошибок Гагуна и Курко на правом фланге Ильин и Кузык должны были записывать на свой счет забитые мячи.

Собственными же усилиями хозяева поля почти ничего не создали, причиной для чего служила робкая тактика забросов в чужую половину при первой возможности. «Верес» известен своим силовым футболом, поэтому отдельные дуэли футболисты гостей выигрывали довольно легко. В то же время, у «красно-черных» активно работали фланги, и, наконец, уже под занавес первого тайма, Владислав Шарай завершил молниеносный проход выстрелом в дальнюю стойку, под эхо от которой команды и пошли обратно в раздевалки.

«Колос» пытался и вторую половину матча начать контролем мяча со своей стороны, однако неожиданное попадание в перекладину со штрафного на левом фланге от Клеца, с помощью рикошета от стенки, заставило немного остыть хозяев поля. Темп встречи после этого стал умеренным, поэтому наставники обеих команд были вынуждены прибегать к заменам. Кадровый потенциал у Вишняка был значительно шире, чем у визави, поэтому именно от него ожидались более действенные решения.

Собственно, главный тренер «Колоса» не просто угадал с игроками, которых приобщал к игре, а еще и сделал это дважды! Первым на поле вышел молодой нападающий Кирилл Попов, и сразу же выполнил подачу с правого фланга на Ильина на ближний угол вратарского, которая стал голевой. Чуть позже аналогичным образом своевременно выпустили на поле Богданова, и навес от Андрея с углового на левом фланге пришелся на голову Чоботенко, забившего первый гол в составе нового клуба.

Доводить преимущество по счету до значительного хозяева могли по итогу момента, который создал тот же Попов, когда выкатывал мяч на Смирного под пустые ворота в завершение игры, однако партнер чудом промахнулся в решающий момент, однако на преимущество его команды это никак не повлияло.

В следующие выходные ковалевский «Колос» будет играть гостевой матч против «Александрии», а ровенский «Верес» совершит визит к харьковскому «Металлисту 1925».

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Колос» – «Верес» - 2:0

Ильин, 69, Чоботенко, 75

Ориховский, 18 – Дахновский, 63, Курко, 90+1

«Колос»: Волынец – Емец, Чоботенко, Новак, Зозуля – Милько, Ориховский (Богданов, 75) – Кузык (Болбат, 66), Смирный (Исаенко, 80), Ильин – Лысенко (Попов, 66).

«Верес»: Когут – Е. Пасич, Вовченко, Курко, Гагун – Кучеров, Клец (Лебеденко, 78) – В. Шарай, С. Шарай (М. Шестаков, 85), Дахновский – Гайдучик (Сергийчук, 71).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 8 (3) – 7 (3)
Угловые: 4 – 1
Оффсайды: 0 – 0.

КОЛОС - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 3
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Фанькин кот
Молодцы ковалевцы, сегодня они сделали мой день! Обошли Динамку позорную кипрскую оффшорную! А Верес и должен был проиграть, Верес и так выше Динамки суркисовой ОПЗЖшной мертвечуком спонсируемой!
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+4
Veter
Ничёсе Колос как МЮ подпрыгнул на  пятое место 
Сегодня в клубе будут танцы    ведь у Засухи вчера был ДР     
и мабуть там Поворознюк где то с бидоном водки 
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+3
20052011
Какаой же все таки великий тренер у Колоса. Вишняк - это украинский Фергюссон! Он правильно, по минутам рассчитал замены, в сборную его, это же вишняк, а не хухры-мухры. Да еще подсластил засушке ДР. Мамка с папкой ему ФК подарили, за не понятные барыши, а тренер 3 очка. Колос будет в ЛЧ, однозначно!
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0
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