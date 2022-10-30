В Ковалевке на стадионе «Колос» в 10-м туре украинской Премьер-Лиги футболисты местного одноименного клуба будут принимать «Верес». Обе команды неплохо выступают в нынешнем сезоне и на данный момент находятся в верхней части турнирной таблицы. Впрочем, после успешного старта, и «Колос», и «Верес» стали испытывать некоторые проблемы с набором очков и явно снизили свой темп.

Колос

Подопечные Ярослава Вишняка четыре тура подряд не знают радость побед. За этот период они дважды сыграли вничью и еще два раза проиграли. Особенно огорчает болельщиков клуба, что «Колос» в последних матчах очень мало забивает. Так, в уже указанных четырех поединках ковалевцы сумели отметиться в воротах соперников все лишь одним голом.

Да и вообще, за 8 проведенных матчей нового чемпионата страны в графе забитых мячей у «Колоса» значится цифра 6. Это очень мало, учитывая амбиции клубного руководства и то, что команда из Ковалевки намерена побороться за место в еврокубках. Казалось бы, что с возвращением Дениса Безбородько и Андрея Богданова, а также при наличии таких игроков линии атаки как Владимир Лысенко, Олег Ильин, Сергей Мякушко и других, эта проблема должна была бы решаться. Но пока все остается по-прежнему. Хорошо еще, что защита действует надежно, пропустив всего 7 голов. Это третий показатель в Премьер-Лиге.

Кстати, в предстоящей игре не сможет принять участие тот же Мякушко, удаленный с поля в последнем матче с «Черноморцем». Причем это случилось уже на четвертой компенсированной минуте к основному времени второго тайма. А так как Сергей почти во всех предыдущих поединках выходил в стартовом составе, тренерскому штабу «Колоса» добавилась еще одна головная боль.

Верес

«Верес» тоже в пяти последних матчах сыграл не совсем впечатляюще. В его активе только одна победа, при двух ничьих и двух поражениях. Хотя, справедливости ради надо сказать, что в проигранных матчах «Металлисту» 1:2 и «Заре» 0:1 команда из Ровно смотрелась не хуже оппонентов и вполне могла рассчитывать, как минимум, на ничью.

В отличие от ковалевцев «Верес» забил в чемпионате почти в два раза больше мячей – одиннадцать. При этом угрозы воротам соперников здесь можно ожидать от разных игроков. К примеру, Виталий Дахновский и Дмитрий Клец отличились по три раза, остальные пять голов забили пять разных футболистов.

И еще. В нынешнем чемпионате «Верес» (как, кстати, и «Колос») один из немногих клубов, который действительно проводит домашние матчи на своем родном стадионе. Так вот, ровенская команда пока лучше играет в гостях (4 победы, 1 ничья и 1 поражение), а их ближайшие соперники, наоборот, больше очков набирают дома (3 победы, 2 ничьи). Кто из них продолжит свои успешные серии, мы узнаем уже после финального свистка.

Статистика матчей

На уровне Премьер-Лиги соперники провели только два матча и оба в минувшем сезоне. На поле стадиона «Авангард» в Луцке, где хозяином был «Верес» была зафиксирована нулевая ничья. А в Ковалевке победил «Колос» благодаря точному удару Ильина.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Волынец, Емец, Чеботенко, Новак, Золотов, Милько, Ориховский, Смирный, Болбат, Ильин, Безбородько

«Верес»: Когут, Е Пасич, Вовченко, Курко, Гагун, Кучеров, Клец, С. Шарай, Г. Пасич, Гайдучик, Дахновский

Прогноз на противостояние:

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что голов в этом матче будет забито немного. Скорее всего, будет ничья 1:1.

31 октября, понедельник