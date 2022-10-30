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Колос К
31.10.2022 13:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 16:55 | Обновлено 30 октября 2022, 16:56
23
0

Колос – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

30 октября 2022, 16:55 | Обновлено 30 октября 2022, 16:56
23
0
Колос – Верес. Текстовая трансляция матча
НК Верес

В понедельник, 31-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и ровенский «Верес». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 13:00.

Некогда лидер национального первенства теперь не может победить уже четыре матча кряду, продолжая при этом стремительное падение в турнирной таблице. Тот же коллектив Юрия Вирта, например, уже воспользовался цепочкой осечек подопечных Ярослава Вишняка. А тут еще и ровенчанам предоставляется прекрасная возможность отдалиться од преследователей, которые в новом сезоне имеют результативность на уровне команд из зоны вылета.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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