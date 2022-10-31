ВИШНЯК: «Разные таймы? Команда, которая играла по ветру, имела перевес»
Главный тренер «Колоса» прокомментировал победу над «Вересом»
Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал игру команды в поединке 10-го тура УПЛ с «Вересом» Ровно (2:0):
«Была игра до забитого мяча. И очень хорошо, что мы его забили. Я благодарен ребятам, что они проявили характер. Мы довольны победой. Четыре матча без побед на нас давили, и качество игры из-за этого страдало.
Я доволен действиями ребят. Разные таймы? Очень сильно влиял ветер на игру. Команда, которая играла по ветру, имела перевес. И еще мы очень хотели поздравить и порадовать президента клуба победой».
События матча
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