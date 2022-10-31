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Колос К
31.10.2022, FT 2 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 20:55 | Обновлено 31 октября 2022, 21:05
161
1

ВИШНЯК: «Разные таймы? Команда, которая играла по ветру, имела перевес»

Главный тренер «Колоса» прокомментировал победу над «Вересом»

31 октября 2022, 20:55 | Обновлено 31 октября 2022, 21:05
161
1
ВИШНЯК: «Разные таймы? Команда, которая играла по ветру, имела перевес»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал игру команды в поединке 10-го тура УПЛ с «Вересом» Ровно (2:0):

«Была игра до забитого мяча. И очень хорошо, что мы его забили. Я благодарен ребятам, что они проявили характер. Мы довольны победой. Четыре матча без побед на нас давили, и качество игры из-за этого страдало.

Я доволен действиями ребят. Разные таймы? Очень сильно влиял ветер на игру. Команда, которая играла по ветру, имела перевес. И еще мы очень хотели поздравить и порадовать президента клуба победой».

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Чоботенко (Колос К).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Ильин (Колос К).
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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Верес Ярослав Вишняк
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Источник ФК Колос Ковалевка
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Комментарии 1
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Veter
Ага. Комментатор что  то про ветер говорил. Но я думал что это такой юмор. Ведь не в чистом же поле играли
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