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Чемпионат Украины
Колос К
31.10.2022, FT 2 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 15:36 | Обновлено 31 октября 2022, 15:41
117
0

Колос – Верес – 2:0. О пользе удачных замен. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор поединка 10-го тура чемпионата Украины

31 октября 2022, 15:36 | Обновлено 31 октября 2022, 15:41
117
0
Колос – Верес – 2:0. О пользе удачных замен. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В понедельник, 31 октября, в Ковалевке в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Колос» и ровенский «Верес».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Авторами голевых передач в составе «Колоса» стали Кирилл Попов и Андрей Богданов, которые по ходу поединка вышли на замену.

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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