Украина. Премьер лига31 октября 2022, 15:36 | Обновлено 31 октября 2022, 15:41
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Колос – Верес – 2:0. О пользе удачных замен. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор поединка 10-го тура чемпионата Украины
31 октября 2022, 15:36 | Обновлено 31 октября 2022, 15:41
117
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В понедельник, 31 октября, в Ковалевке в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Колос» и ровенский «Верес».
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Авторами голевых передач в составе «Колоса» стали Кирилл Попов и Андрей Богданов, которые по ходу поединка вышли на замену.
Видеообзор матча
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