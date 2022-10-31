В понедельник, 31 октября, в Ковалевке в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Колос» и ровенский «Верес».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Авторами голевых передач в составе «Колоса» стали Кирилл Попов и Андрей Богданов, которые по ходу поединка вышли на замену.

Видеообзор матча