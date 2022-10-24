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Чемпионат Украины
Колос К
24.10.2022, FT 1 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 17:57 | Обновлено 24 октября 2022, 18:24
455
1

До сих пор без побед. Черноморец не удержал преимущество над Колосом

Коллектив Ярослава Вишняка доигрывал в меньшинстве

24 октября 2022, 17:57 | Обновлено 24 октября 2022, 18:24
455
1
До сих пор без побед. Черноморец не удержал преимущество над Колосом
УПЛ

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Колос» – «Черноморец» - 1:1

Ориховский, 72 (пен.) – Селин, 20

Чоботенко, 35, Безбородько, 48, Мякушко, 63, Смирный, 89 – Брагару, 53, Кузык, 69, Фили, 90

Мякушко, 90+4 (второе предупреждение)

«Колос»: Волынец – Емец, Чоботенко, Новак, Золотов – Милько (Исаенко, 68) – Мякушко, Смирный, Болбат (Ориховский, 58), Ильин (Д. Кузык, 81) – Попов (Безбородько, 46).

«Черноморец»: Непогодов – Селин, Джеймс, Ермаков, Путря – Кравченко, Политило – Брагару, Наумец (Бадибанга, 73), О. Кузык (Штогрин, 73, Фили, 88) – Юсов (Гладкий, 73).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 8 (2) – 3 (1)
Угловые: 3 – 4
Оффсайды: 0 – 0.

КОЛОС - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Veter
Весной в Одессе выиграют. 
А сколько секунд Колос был в меньшинстве?
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