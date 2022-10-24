До сих пор без побед. Черноморец не удержал преимущество над Колосом
Коллектив Ярослава Вишняка доигрывал в меньшинстве
Украинская Премьер-лига. 9-й тур.
«Колос» – «Черноморец» - 1:1
Ориховский, 72 (пен.) – Селин, 20
Чоботенко, 35, Безбородько, 48, Мякушко, 63, Смирный, 89 – Брагару, 53, Кузык, 69, Фили, 90
Мякушко, 90+4 (второе предупреждение)
«Колос»: Волынец – Емец, Чоботенко, Новак, Золотов – Милько (Исаенко, 68) – Мякушко, Смирный, Болбат (Ориховский, 58), Ильин (Д. Кузык, 81) – Попов (Безбородько, 46).
«Черноморец»: Непогодов – Селин, Джеймс, Ермаков, Путря – Кравченко, Политило – Брагару, Наумец (Бадибанга, 73), О. Кузык (Штогрин, 73, Фили, 88) – Юсов (Гладкий, 73).
Арбитр: Виталий Романов (Днепр).
Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).
Удары (в створ): 8 (2) – 3 (1)
Угловые: 3 – 4
Оффсайды: 0 – 0.
КОЛОС - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 14°C
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