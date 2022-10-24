Колос – Черноморец – 1:1. Одесса без побед. Видео голов и обзор матча
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24 октября состоялся поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Колос» и «Черноморец».
Матч, который прошел в Ковалевке на стадионе «Колос», завершился вничью (1:1).
Одесситы еще не одержали ни одной победы в сезоне и находятся на дне турнирной таблицы (только 3 очка).
Коллектив Ярослава Вишняка доигрывал матч в меньшинстве, был удален Сергей Мякушко.
УПЛ. 9-й тур, 24 октября
Колос – Черноморец – 1:1
Голы: Ориховский, 72 (пен) – Селин, 20
Удаление: Мякушко, 90+4 (вторая ж.к.)
События матча
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