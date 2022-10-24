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Чемпионат Украины
Колос К
24.10.2022, FT 1 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 20:23 | Обновлено 24 октября 2022, 20:25
365
0

Колос – Черноморец – 1:1. Одесса без побед. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Украинской Премьер-лиги

24 октября 2022, 20:23 | Обновлено 24 октября 2022, 20:25
365
0
Колос – Черноморец – 1:1. Одесса без побед. Видео голов и обзор матча
УПЛ

24 октября состоялся поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Колос» и «Черноморец».

Матч, который прошел в Ковалевке на стадионе «Колос», завершился вничью (1:1).

Одесситы еще не одержали ни одной победы в сезоне и находятся на дне турнирной таблицы (только 3 очка).

Коллектив Ярослава Вишняка доигрывал матч в меньшинстве, был удален Сергей Мякушко.

УПЛ. 9-й тур, 24 октября

Колос – Черноморец – 1:1

Голы: Ориховский, 72 (пен) – Селин, 20

Удаление: Мякушко, 90+4 (вторая ж.к.)

События матча

71’
ГОЛ ! С пенальти забил Павел Ориховский (Колос К).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Селин (Черноморец).
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Источник Sport.ua
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