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Колос К
24.10.2022 15:00 - : -
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Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 21:28 | Обновлено 23 октября 2022, 21:46
108
0

Колос – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

23 октября 2022, 21:28 | Обновлено 23 октября 2022, 21:46
108
0
Колос – Черноморец. Текстовая трансляция матча
ФК Колос Ковалевка

В понедельник, 24-го октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в с. Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 15:00.

Достучаться до одесского «Черноморца» у культового для приморского города тренера Романа Григорчука до сих пор не получилось. Удивительно, но в украинском чемпионате все еще остаются команды, которые ни разу не побеждали в новом сезоне, и «моряки» входят в их число. Последнее место в таком случае является закономерным показателем, а четыре поражения кряду выглядят как приговор. «Колос» с его тремя неудачами кряду захочет воспользоваться этим неудачным стечением дел для соперников, поэтому в предстоящей игре будет настоящая битва за очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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