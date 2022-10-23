В понедельник, 24-го октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в с. Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 15:00.

Достучаться до одесского «Черноморца» у культового для приморского города тренера Романа Григорчука до сих пор не получилось. Удивительно, но в украинском чемпионате все еще остаются команды, которые ни разу не побеждали в новом сезоне, и «моряки» входят в их число. Последнее место в таком случае является закономерным показателем, а четыре поражения кряду выглядят как приговор. «Колос» с его тремя неудачами кряду захочет воспользоваться этим неудачным стечением дел для соперников, поэтому в предстоящей игре будет настоящая битва за очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.