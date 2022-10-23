В понедельник, 24 октября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 15:00.

«Колос»

Ковалевская команда находится на седьмом месте турнирной таблицы. В ее активе три победы, две ничьи и два поражения, что позволяет находиться не очень далеко от зоны еврокубков и довольно далеко – от зоны вылета.

Правда, есть один нюанс. В последний раз «Колос» выигрывал еще полтора месяца назад – был минимально побежден харьковский «Металлист». С тех пор подопечные Ярослава Вишняка набрали всего одно очко в трех матчах, что может свидетельствовать о начале игрового кризиса в команде. В прошлом туре ковалевцы играли против донецкого «Шахтера» и разгромно проиграли – 3:0. Этому особенно не стоит удивляться, а вот к ничьей с «Ингульцом» и поражению от «Металлиста 1925» есть вопросы.

Стоит отметить, что в матче смогут принять участие Евгений Смирный, Денис Кузык и Евгений Исаенко, выступавшие в прошлом сезоне именно за «Черноморец».

«Черноморец»

Не очень, в принципе, хорошие результаты «колосков» выглядят довольно неплохо на фоне одесских. Черноморец» крепко осел на дне турнирной таблицы, набрав всего два очка в семи матчах. На очко больше имеет «Кривбасс». Единственными командами, которые не смогли выиграть у «Черноморца», стали «Металлист 1925» и «Ингулец».

В предыдущем туре одесситы играли против «Зари», которая тоже имела небольшие проблемы. И луганчане вполне воспользовались возможностью поднять себе настроение, отгрузив «морякам» четыре «сухих» мяча. Если в понедельник не удастся зацепиться за очки против «Колоса», то дальше будет еще сложнее – в следующих матчах «Черноморца» ждут «Днепр-1» и «Динамо».

Правда, у Романа Григорчука достаточно хорошая репутация. Учитывая, что он приходил в другую команду (война перечеркнула все планы), руководство одесситов должно дать запас времени специалисту, чтобы он построил конкурентоспособный коллектив. Игра «моряков» фрагментами смотрится достаточно неплохо.

Статистика встреч

Между собой команды провели три матча: +2=1-0 в пользу «Колоса», разница мячей 4-1.

Ориентировочные составы

«Колос»: Волынец, Зозуля, Новак, Чоботенко, Емец, Ориховский, Смирный, Мякушко, Болбат, Ильин, Безбородько.

«Черноморец»: Непогодов, Салюк, Ермаков, Манджрекар, Путря, Наумец, О. Кузык, Бобко, Брагару, Политыло, Юсов.

Прогноз на противостояние

Ковалевская команда должна за счет опыта и сыгранности взять свое. Спрогнозируем уверенную победу «Колоса» на родном стадионе с голом престижа от гостей.

24 октября, понедельник