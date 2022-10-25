Ярослав ВИШНЯК: «Получилось два разных тайма»

Главный тренер ковалевского «Колоса» Ярослав Вишняк дал оценку встрече 9-го тура украинской Премьер-лиги, в которой его подопечные поделили очки с одесским «Черноморцем» – ничья 1:1.

«Если коротко, то получилось два разных тайма. В первом тайме мы смотрелись очень несмело и неуверенно. После того, как пропустили гол и поняли, что нам нужно отыгрываться, откуда-то появились и силы, и качество доставлять мяч в штрафную соперника. И за счет давления на защитников создавать моменты», – рассказал Вишняк.

«Колос» в таблице УПЛ занимает 7 место, имея 12 очков. «Черноморец» идет 16-м с 3 пунктами.