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Украина. Премьер лига
25 октября 2022, 02:47 | Обновлено 25 октября 2022, 02:52
15
0

Ярослав ВИШНЯК: «Получилось два разных тайма»

Наставник «Колоса» - о поединке УПЛ с «Черноморцем» (1:1)

25 октября 2022, 02:47 | Обновлено 25 октября 2022, 02:52
15
0
Ярослав ВИШНЯК: «Получилось два разных тайма»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер ковалевского «Колоса» Ярослав Вишняк дал оценку встрече 9-го тура украинской Премьер-лиги, в которой его подопечные поделили очки с одесским «Черноморцем» – ничья 1:1.

«Если коротко, то получилось два разных тайма. В первом тайме мы смотрелись очень несмело и неуверенно. После того, как пропустили гол и поняли, что нам нужно отыгрываться, откуда-то появились и силы, и качество доставлять мяч в штрафную соперника. И за счет давления на защитников создавать моменты», – рассказал Вишняк.

«Колос» в таблице УПЛ занимает 7 место, имея 12 очков. «Черноморец» идет 16-м с 3 пунктами.

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Ярослав Вишняк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Черноморец Одесса Колос - Черноморец
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Источник ФК Колос Ковалевка
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