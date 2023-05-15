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  4. Колос – Александрия – 0:2. Ротань выиграл битву за Лигу конференций. Видео
Чемпионат Украины
Колос К
15.05.2023 15:00 – FT 0 : 2
Александрия
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Украина. Первая лига
15 мая 2023, 17:15 | Обновлено 15 мая 2023, 17:52
346
1

Колос – Александрия – 0:2. Ротань выиграл битву за Лигу конференций. Видео

Смотрите видеообзор матча 26-го тура УПЛ

15 мая 2023, 17:15 | Обновлено 15 мая 2023, 17:52
346
1
Колос – Александрия – 0:2. Ротань выиграл битву за Лигу конференций. Видео
УПЛ

В понедельник, 15 мая, состоялся матч 26-го тура УПЛ между клубами «Колос» и «Александрия». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Руслана Ротаня.

Благодаря этой победе «Александрия» укрепилась на 5-й позиции в таблице УПЛ, что дает право команде в следующем сезоне играть в квалификации Лиги конференций.

УПЛ. 26-й тур, 15 мая

Колос – Александрия – 0:2

Голы: Ковалец, 4, Логинов, 11

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 + 0:2. Кирилл Ковалец, 4 мин. + Сергей Логинов, 11 мин.

События матча

11’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Логинов (Александрия).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
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Источник Sport.ua
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симон петлюра
Ротань физрук не чего не выиграл. А посмотрим по окончанию чемпионата Украины по футболу кто выиграет . 
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