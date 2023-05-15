В понедельник, 15 мая, состоялся матч 26-го тура УПЛ между клубами «Колос» и «Александрия». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Руслана Ротаня.

Благодаря этой победе «Александрия» укрепилась на 5-й позиции в таблице УПЛ, что дает право команде в следующем сезоне играть в квалификации Лиги конференций.

УПЛ. 26-й тур, 15 мая

Колос – Александрия – 0:2



Голы: Ковалец, 4, Логинов, 11

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 + 0:2. Кирилл Ковалец, 4 мин. + Сергей Логинов, 11 мин.