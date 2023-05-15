Колос – Александрия – 0:2. Ротань выиграл битву за Лигу конференций. Видео
Смотрите видеообзор матча 26-го тура УПЛ
В понедельник, 15 мая, состоялся матч 26-го тура УПЛ между клубами «Колос» и «Александрия». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Руслана Ротаня.
Благодаря этой победе «Александрия» укрепилась на 5-й позиции в таблице УПЛ, что дает право команде в следующем сезоне играть в квалификации Лиги конференций.
УПЛ. 26-й тур, 15 мая
Колос – Александрия – 0:2
Голы: Ковалец, 4, Логинов, 11
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 + 0:2. Кирилл Ковалец, 4 мин. + Сергей Логинов, 11 мин.
Олександрія дуже швидко забиває два голи в виїзному матчі проти Колоса 💨#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/KHq9d7UrfS— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 15, 2023
События матча
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