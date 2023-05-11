ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную

На 20-й минуте доигровки перенесенного матча чемпионата Украины «Днепр-1» - «Александрия» хозяева получили спорный пенальти за фол Скорко против Назаренко.

Такой пенальти возмутил тренера «Александрии» Руслана Ротаня, который пошел разбираться с судьями и представителями соперниками. За это Ротань получил красную карточку. Также был удален администратор «Днепра-1» Вадим Комардин.

Отметим, что наставника толкнул игрок «Днепра-1» Жоау Пеглоу, однако ему арбитр Ярослав Козык предупреждение не вынес.

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик реализовал пенальти и оформил свой 22-й гол в сезоне.