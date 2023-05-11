Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 13:23 | Обновлено 11 мая 2023, 14:11
5582
7

ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную

Довбик забил 22-й гол

11 мая 2023, 13:23 | Обновлено 11 мая 2023, 14:11
5582
7
ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
Youtube

На 20-й минуте доигровки перенесенного матча чемпионата Украины «Днепр-1» - «Александрия» хозяева получили спорный пенальти за фол Скорко против Назаренко.

Такой пенальти возмутил тренера «Александрии» Руслана Ротаня, который пошел разбираться с судьями и представителями соперниками. За это Ротань получил красную карточку. Также был удален администратор «Днепра-1» Вадим Комардин.

Отметим, что наставника толкнул игрок «Днепра-1» Жоау Пеглоу, однако ему арбитр Ярослав Козык предупреждение не вынес.

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик реализовал пенальти и оформил свой 22-й гол в сезоне.

По теме:
Неиспользованная возможность. Днепр-1 не сумел переиграть Александрию
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
ВИДЕО. Опыт решает. Рыбалка навесил, Ковалец забил Днепру-1
Ярослав Козык Днепр-1 - Александрия Днепр-1 Александрия Руслан Ротань
Источник Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер чемпионов Польши заинтересовал киевское Динамо
Футбол | 11 мая 2023, 12:28 2
Тренер чемпионов Польши заинтересовал киевское Динамо
Тренер чемпионов Польши заинтересовал киевское Динамо

Марек Папшун из «Ракува» – в сфере интересов украинского клуба

Принципиальное дерби в полуфинале. Интер разобрался с Миланом
Футбол | 10 мая 2023, 23:56 7
Принципиальное дерби в полуфинале. Интер разобрался с Миланом
Принципиальное дерби в полуфинале. Интер разобрался с Миланом

«Интер» сделал уверенный шаг к финальному противостоянию Лиги чемпионов

Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.05.2023, 23:59
Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
Умер легендарный участник пяти чемпионатов мира по футболу
Футбол | 10.05.2023, 15:34
Умер легендарный участник пяти чемпионатов мира по футболу
Умер легендарный участник пяти чемпионатов мира по футболу
ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру
Футбол | 11.05.2023, 12:06
ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BUROSTAVOK
а ПЕГЛОУ ПОЧЕМУ НЕ ДАЛИ ОН ЖЕ ТОЛКНУЛ РОТАННЯ???Я НАДЕЮСЬ С ЕТИМ ФЕДЕРАЦЫЯ РАЗБИРЕТЬСЯ...ДОЛБЫК ТЕБЕ НЕ СТЫДНО ТАКИЕ ПЕНАЛИ БЫТЬ???
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
aleks8-48
Не пойму возмущение Ротаня. Прорыв Назаренко был остановлен рукой защитника в нескольких метрах от судьи, а Руслан находился достаточно далеко от события, чтоб указывать судье на его ошибку. 
Ответить
+2
aleks8-48
Ошибка судьи только в том, что он не показал красную за фол последней надежды. 
Ответить
+2
Віталій Яценко
Судді надзвичайно "якісні". Такі пенальті руйнують наш футбол. Це при тому, що я бажаю Дніпру 1 виграти золото у шахти. Але такі пенальті - цирк на дроті.
Ответить
-1
Burevestnik
питання до гравця Олександрії: 
нах..на  він положив руку на плече суперника і швидко прибрав, а гравець цим скористався і красиво впав? Сам спровокував суддю, який був поруч, дати пеналь! 
Ответить
-2
shoko
Як вже цей цирк Дніпра 1 задовбав..Дніпро 1 - команда аферистів  з моменту заснування! От вам якраз і порівняння. Перед очима матч Олександрії із ШД і Дніпром 1. Як та нічия здобувалася і як поки що ця ))  Я вважаю що у цьому сезоні Дніпро 1 любим чином буде здобувати чемпіонство..а оскільки аферисти - то яким чином зрозуміло. ШД зараз  б'ють його ж зброєю минулих сезонів - невиправданою симпатією арбітрів.. буде не дивно що у очному матчі з ШД бригада арбітрів сама почне забивати у ворота Шахтаря щоб відпрацювати )))
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ
Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ
09.05.2023, 23:54 23
Футбол
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
09.05.2023, 23:35
Футбол
Ломаченко ответил на обвинения Хейни в том, что четыре года его избегал
Ломаченко ответил на обвинения Хейни в том, что четыре года его избегал
09.05.2023, 09:27 6
Бокс
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
11.05.2023, 02:23 9
Война
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
10.05.2023, 12:09 3
Футбол
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
10.05.2023, 09:02 10
Футбол
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
10.05.2023, 18:10 7
Теннис
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
09.05.2023, 19:18 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности