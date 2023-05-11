ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
Довбик забил 22-й гол
На 20-й минуте доигровки перенесенного матча чемпионата Украины «Днепр-1» - «Александрия» хозяева получили спорный пенальти за фол Скорко против Назаренко.
Такой пенальти возмутил тренера «Александрии» Руслана Ротаня, который пошел разбираться с судьями и представителями соперниками. За это Ротань получил красную карточку. Также был удален администратор «Днепра-1» Вадим Комардин.
Отметим, что наставника толкнул игрок «Днепра-1» Жоау Пеглоу, однако ему арбитр Ярослав Козык предупреждение не вынес.
Форвард «Днепра-1» Артем Довбик реализовал пенальти и оформил свой 22-й гол в сезоне.
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нах..на він положив руку на плече суперника і швидко прибрав, а гравець цим скористався і красиво впав? Сам спровокував суддю, який був поруч, дати пеналь!