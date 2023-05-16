ОФИЦИАЛЬНО. Сумасшедший – новый главный тренер сборной Уругвая
Марсело Бьелса вернулся к тренерской работе
67-летний аргентинский специалист Марсело Бьелса официально назначен на пост главного тренер сборной Уругвая.
Контракт рассчитан до 2026 года.
Бьелса в третий раз возглавил национальную сборную. Ранее он тренировал команду Аргентины (1998 – 2004) и Чили (2007 – 2010).
Прозвище Бьелсы – «сумасшедший» (El Loco), которое он получил у себя на родине еще в начале тренерской карьеры. Дело в том, что его методы достаточно нестандартны, однако он буквально «живет футболом».
Последним клубом, который тренировал Бьелса, был «Лидс». Он проработал в клубе с 2018 по 2022 года и выиграл вместе с ним Чемпионшип в 2019 году. За свою тренерскую карьеру на клубном уровне Бьелса также возглавлял испанские «Эспаньол» и «Атлетик», французские «Марсель» и «Лилль», и «Лацио» из Италии.
🫡 ¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐨!— Selección Uruguaya (@Uruguay) May 15, 2023
Bielsa asume como técnico de la Selección Mayor. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/5kLDD2aqsC
🇺🇾 “𝐄𝐥 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐚𝐦𝐚 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐨 𝐲 𝐞𝐦𝐨𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬”— Selección Uruguaya (@Uruguay) May 15, 2023
Llegó la hora. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/4HQPlXF5ly
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