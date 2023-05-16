ОФИЦИАЛЬНО. Сумасшедший – новый главный тренер сборной Уругвая

67-летний аргентинский специалист Марсело Бьелса официально назначен на пост главного тренер сборной Уругвая.

Контракт рассчитан до 2026 года.

Бьелса в третий раз возглавил национальную сборную. Ранее он тренировал команду Аргентины (1998 – 2004) и Чили (2007 – 2010).

Прозвище Бьелсы – «сумасшедший» (El Loco), которое он получил у себя на родине еще в начале тренерской карьеры. Дело в том, что его методы достаточно нестандартны, однако он буквально «живет футболом».

Последним клубом, который тренировал Бьелса, был «Лидс». Он проработал в клубе с 2018 по 2022 года и выиграл вместе с ним Чемпионшип в 2019 году. За свою тренерскую карьеру на клубном уровне Бьелса также возглавлял испанские «Эспаньол» и «Атлетик», французские «Марсель» и «Лилль», и «Лацио» из Италии.