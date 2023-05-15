Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги

Футбольный агент Александр Панков намекнул, что украинский защитник Дмитрий Чигринский покинет «Ионикос», вылетевший из греческой Суперлиги, однако заканчивать карьеру пока не собирается:

«У Чигринского теперь было все. Чемпионство трех стран, последний Кубок УЕФА, Лига чемпионов в 34 года, сборная Украины, переход в Барселону за рекордные деньги, а теперь и вылет из Суперлиги.

Дима мотивирован и хочет продолжать карьеру. Это было увлекательное путешествие. Запасаемся попкорном и начинаем все с чистого листа».

«Ионикос», за который выступает Чигринский, драматично вылетел из греческой Суперлиги, упустив победу с Ламией (2:2).

36-летний Дмитрий Чигринский в текущем сезоне провел 26 матчей и забил 1 гол, если учитывать все турниры. Он был чемпионом трех стран – Украины (с Шахтером), Испании (с Барселоной) и Греции (за АЕК).

Контракт украинца с «Ионикосом» действует до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость украинца в 250 тысяч евро.

Чемпионат Греции 2022/23. Итоговые таблицы

Чемпионская группа. Топ-3: АЕК, Панатинаикос, Олимпиакос

Группа за выживание