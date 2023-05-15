Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз
Ангелина одержала волевую победу над американкой
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжила победную серию на турнире WTA 1000 в Риме.
В четвертом раунде основы украинка переиграла американку Мэдисон Киз (№23 WTA).
Рим. 1/8 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 2:6, 6:2, 6:4
Это была третья встреча теннисисток, украинка добыла третью победу.
Любопытно, что Калинина еще ни разу не проигрывала на кортах Рима, добыв четыре победы. Это ее второе участие на этом турнире, в прошлом году она снялась до матча с Джессикой Пегулой.
В следующем раунде Калинина сразится против Камилы Осорио (№100 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№15 WTA).
Ранее Ангелина лишь раз играла в 1/4 финала на турнире категории WTA 1000. В прошлом году в Мадриде она проиграла швейцарке Жиль Тайхманн. Также у Ангелины были два неудачных четвертьфинала на соревнованиях категории WTA 500.
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