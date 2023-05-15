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  4. Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз
WTA
15 мая 2023, 14:12 | Обновлено 15 мая 2023, 14:21
2814
19

Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз

Ангелина одержала волевую победу над американкой

15 мая 2023, 14:12 | Обновлено 15 мая 2023, 14:21
2814
19
Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжила победную серию на турнире WTA 1000 в Риме.

В четвертом раунде основы украинка переиграла американку Мэдисон Киз (№23 WTA).

Рим. 1/8 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 2:6, 6:2, 6:4

Это была третья встреча теннисисток, украинка добыла третью победу.

Любопытно, что Калинина еще ни разу не проигрывала на кортах Рима, добыв четыре победы. Это ее второе участие на этом турнире, в прошлом году она снялась до матча с Джессикой Пегулой.

В следующем раунде Калинина сразится против Камилы Осорио (№100 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№15 WTA).

Ранее Ангелина лишь раз играла в 1/4 финала на турнире категории WTA 1000. В прошлом году в Мадриде она проиграла швейцарке Жиль Тайхманн. Также у Ангелины были два неудачных четвертьфинала на соревнованиях категории WTA 500.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 19
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Elis
Молодчина! Вітання!
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+11
Andrey_1992
Умнічка, Геля!!!!
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+8
Pasha007
Молодець.Слава Україні🇺🇦
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+7
Олександр Радченко
Жесть .Вот с такой игрой можно дойти до 1/4 премьер ,но за Калинину рад после операции и постоянных проблем  с здоровьям она так высоко стоит в рейтинге. 
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+5
ptolemeus
У наступному раунді суперниці будуть такі, що теж можна грати і проходити далі. Успіху Гелі!
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+5
Sashamar
Наступна бразильянка. На грунті Ангеліні цілком по зубах. Інший чвертьфінал цієї половини сітки - китаянка проти, скоріш за все, z-татарки, на жаль. Тобто треба бути готовим до Кудерметовой в півфіналі.
Ну і Завацька вирішила свої проблеми в кваліфікації мадридської сотки. Хоч теж не одразу, перший сет примудрилась програти.
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+2
Володимир Коваленко
ГОЛОВА в цій грі явно працювала , хоча КІЗ була не дуже страшною
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+2
Умник
На фарте умничка.
Как Киз не попала в корт после того как Геля открыла половину умом не понять
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+2
Олександр Радченко
Если будет в 1/4 Хаддат Майя шанс есть пройти,  а если Осорио шансов намного меньше. 
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+2
Stanislav Matusevych
Чергова римська історія про суперечку стабільності та потужності. На повільному грунті шансів у потужності небагато, що й було вчергове доведено. Непоганий матч від Ангеліни, починаючи з другого сету. Потрібно було дочекатися, коли Кіз перестане влучати, і тоді все вийшло, хоч і не без проблем. Але є питання щодо підготовки до матчу. Всі знають про проблеми з бекхендом у Кіз. Але чомусь у матчі Ангеліна здебільшого використовувала це лише на подачі.У розіграшах же було багато монотонних переводів з одного боку корту в інший, що давало можливість американці забивати цвяхи з форхенду. Не вперше я бачу прогалини саме у тренерській роботі її чоловіка. Однією з найбільш очевидних був РГ дворічної давнини зі спробами тупо перебити відому гарматницю Коллінз на грунті зі зрозумілим швидким розгромом.
Тим не менше, перемога є, перемога непогана, і навіть проглядаються шанси зайти ще далі та автоматично отримати посів на РГ.
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+2
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Игорь Городищев
Геля - просто молодчинка !! .. Зараз вона в live - №39 .... По Риму може її посунуть на 1 позицію тільки Мухова ..
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+1
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Олександр Радченко
Вот с такой игрой и фартом  Костюк выиграла турнир. 
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0
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antt
Але зате на Роланд гаррос сил у неї не буде
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-1
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