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  4. Матча не будет. Калинина снялась с игры на крупном турнире в Риме
WTA
11 мая 2022, 14:55 | Обновлено 11 мая 2022, 14:56
537
2

Матча не будет. Калинина снялась с игры на крупном турнире в Риме

Джессика Пегула прошла дальше

11 мая 2022, 14:55 | Обновлено 11 мая 2022, 14:56
537
2
Матча не будет. Калинина снялась с игры на крупном турнире в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine

Стало известно, что украинская теннисистка Ангелина Калинина была вынуждена сняться с матча 2-го круга крупного турнира WTA1000 в Риме.

У Калининой повреждение спины. О серьезности травмы информации пока нет.

Соперница Ангелины, Джессика Пегула, вышла в следующий раунд, где сыграет против Арины Соболенко.

В первом круге Калинина уверенно обыграла Мэдисон Киз в двух сетах.

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Ангелина Калинина WTA Рим
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Источник WTA
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Spectra
Вроде и вышла на пик, и тут травма, совсем печально...
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+3
Макс Максов
Дуже прикро...(
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