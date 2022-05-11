Матча не будет. Калинина снялась с игры на крупном турнире в Риме

Стало известно, что украинская теннисистка Ангелина Калинина была вынуждена сняться с матча 2-го круга крупного турнира WTA1000 в Риме.

У Калининой повреждение спины. О серьезности травмы информации пока нет.

Соперница Ангелины, Джессика Пегула, вышла в следующий раунд, где сыграет против Арины Соболенко.

В первом круге Калинина уверенно обыграла Мэдисон Киз в двух сетах.