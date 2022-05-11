WTA11 мая 2022, 14:55 | Обновлено 11 мая 2022, 14:56
537
2
Матча не будет. Калинина снялась с игры на крупном турнире в Риме
Джессика Пегула прошла дальше
11 мая 2022, 14:55 | Обновлено 11 мая 2022, 14:56
537
2
Стало известно, что украинская теннисистка Ангелина Калинина была вынуждена сняться с матча 2-го круга крупного турнира WTA1000 в Риме.
У Калининой повреждение спины. О серьезности травмы информации пока нет.
Соперница Ангелины, Джессика Пегула, вышла в следующий раунд, где сыграет против Арины Соболенко.
В первом круге Калинина уверенно обыграла Мэдисон Киз в двух сетах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 мая 2022, 09:49 1
Боруссия занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии
Футбол | 11 мая 2022, 11:01 11
Вполне возможно, что «горнякам» удастся сохранить талантливого вингера в своих рядах
Футбол | 10.05.2022, 21:50
Теннис | 10.05.2022, 19:25
Футбол | 11.05.2022, 06:00
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Вроде и вышла на пик, и тут травма, совсем печально...
Дуже прикро...(
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.05.2022, 20:59
09.05.2022, 21:42 8
10.05.2022, 10:21
09.05.2022, 09:31 1
09.05.2022, 16:25 1
10.05.2022, 03:42 1
10.05.2022, 17:46 10
10.05.2022, 11:01 3