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  4. Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 20:41 | Обновлено 15 мая 2023, 20:51
745
0

Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном

Арабский клуб имеет право в одностороннем порядке продлить соглашение

15 мая 2023, 20:41 | Обновлено 15 мая 2023, 20:51
745
0
Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

Украинский журналист Виктор Вацко сообщил важную деталь контракта украинского вингера Андрея Ярмоленко с клубом «Аль-Айн» из ОАЭ:

«Я разговаривал с Ярмоленко на эту тему. У него следующая простая ситуация. В прошлом году он подписал с «Аль-Айном» контракт по схеме 1+1.

Один год контракта заканчивается. Вступит ли в действие этот плюс один год? Это уже зависит от решения клуба. Поэтому Ярмоленко ждет июня, когда клуб должен ему сообщить о своем решении.

Сейчас он ничего не может планировать относительно будущего, потому что все исключительно в руках «Аль-Айна».

Возвращение в Украину? Ярмоленко этого в будущем не исключает, я спрашивал его об этом. Он снова подтвердил то, что говорил уже не раз: если он вернется в УПЛ, это будет только один клуб – «Динамо». Опять же, если вернется».

33-летний Андрей Ярмоленко провел 23 матча, забил 11 голов и сделал 6 ассистов в чемпионате ОАЭ.

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Виктор Вацко Андрей Ярмоленко Аль-Айн продление контракта Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы
Источник Вацко Live
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