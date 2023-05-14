Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться

Летом минувшего года многие ждали возвращения Андрея Ярмоленко в Украину. У вингера подходил к завершению срок действия контракта с «Вест Хэмом», и он оказывался на распутье – куда двигаться, и к чему еще стремиться в карьере, когда на горизонте уже 33 (столько Андрею исполнилось в октябре 2022-го)? И вариант с возвращением в родное «Динамо» выглядел для Ярмоленко более чем логичным. Единственное, что так и не позволило ему осуществиться – это война…

В итоге Ярмоленко решил продолжить карьеру за рубежом, и принял, пожалуй, самое выгодное с финансовой точки зрения предложение – от «Аль-Айна». Ехать в Объединенные Арабские Эмираты после английской Премьер-лиги – это, безусловно, еще тот «вызов» в карьере, но украинский вингер осознанно на него пошел. Во многом еще и из-за персоны главного тренера, ведь «Аль-Айн» с июня 2021-го возглавляет Сергей Ребров.

Звезда по тренерской квоте

Приглашение Андрея Ярмоленко для «Аль-Айна» изначально подпадало под критерий заключения сотрудничества со звездным футболистом, успевшим показать себя на топ-уровне, и приехавшим скоротать одни из последних своих деньков в футбольной карьере на теплое побережье Персидского залива. Такова стратегия тамошних клубов, зачастую заключающих контракты с ветеранами европейского и южноамериканского футбола с целью повышения интереса к местной Про Лиге.

Задача Ярмоленко, как и многих других футболистов, привлекаемых на аналогичных условиях из-за границы, была достаточно проста – за счет яркого и качественного футбола радовать публику на трибунах, доказывая, что в Про Лиге также могут быть достойные игроки.



ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко и Сергей Ребров во время тренировки

Наверняка украинец не являлся бы выбором № 1 для «Аль-Айна» на рынке при прочих условиях, но наличие на посту главного тренера команды Сергея Реброва многое предопределило в этом решении. До этого украинский наставник уже успел выиграть с «Аль-Айном» чемпионский титул в Про Лиге, из-за чего получил карт-бланш на формирование состава и принципы кадрового комплектования команды на новый сезон. Можно смело утверждать, что Ярмоленко оказался в «Аль-Айне» в статусе звезды, но по тренерской квоте. А это ко многому обязывало, причем не только Андрея, но и Сергея Станиславовича…

Стабильная игровая практика…

Неудивительно, что в «Аль-Айне» у Сергея Реброва Ярмоленко сразу же начал получать стабильную игровую практику в основном составе. Это был «глоток свежего воздуха» для украинца, который до этого привык полировать банку запасных в «Вест Хэме» и, кажется, уже начал терять былую уверенность в собственных силах.

Проблема в том, что «Аль-Айн», от которого ожидали как минимум повторения чемпионского пути сезона-2021/22, с самого старта нового чемпионата начал демонстрировать первые признаки пробуксовки. В первых трех турах команда Реброва набрала 4 очка – далеко не выдающийся результат, который не позволил «Аль-Айну» с ходу занять первое место в таблице… Собственно говоря, лишь по итогам 17-го тура, который был сыгран в феврале, подопечным Реброва удалось впервые взобраться на вторую промежуточную строчку в турнирке, ниже которой «Аль-Айн» уже не опустился, но и выше прыгнуть не сумел.

Все это время Ярмоленко стабильно выходил в составе, причем преимущественно в основе (из 23 матчей у Андрея 20 появлений с первых минут). Единственным исключением стал период с конца февраля по конец марта, когда украинский вингер вынужден был из-за проблем с подколенным сухожилием «отлежаться» в лазарете.

… со скромными результатами

Увы, но результаты Ярмоленко и «Аль-Айна» оказались достаточно скромными. По крайней мере, именно так их оценивают журналисты и эксперты из ОАЭ, очевидно, ретранслирующие, в том числе, и мнение боссов клуба.

«Аль-Айн» проиграл борьбу за чемпионство дубайскому «Шабаб Аль-Ахли», который выиграл Про Лигу в восьмой раз в истории. Примечательно, что главной звездой этой команды является 27-летний бельгийский центрбек Джейсон Денайер, известный в Европе по выступлениям за «Лион», «Галатасарай», «Селтик», «Сандерленд», а также за резервные команды «Манчестер Сити». Но ключевой фигурой «Шабаб Аль-Ахли» оказался 48-летний португалец Леонарду Жардим, который летом минувшего года был приглашен на пост главного тренера команды и всецело оправдал доверие боссов.

Если оценивать персонально результаты и игровые достижения Ярмоленко в сезоне-2022/23, то лучше всего делать это в сравнении с тем, что демонстрировал украинец в последнем своем розыгрыше АПЛ в рядах «Вест Хэма». Да, в стане «молотобойцев» Андрей имел совсем мало игровой практики, а потому показатели результативности в какой-то степени могут выглядеть нерепрезентативными, но в целом цифры получаются достаточно увлекательными…

Очевидно, что в Про Лиге Ярмоленко в целом не показал какого-то «прорывного» футбола. Общее количество действий на поле у украинца оказалось приблизительно равным с тем, что он демонстрировал в АПЛ – отмечен небольшой рост, в том числе и в проценте успешности. Лучше всего Ярмоленко проявил себя в подыгрыше, где сумел существенно нарастить показатели пасов в финальную треть поля и в штрафную площадь соперника. А вот по воротам оппонентов в ОАЭ Андрей пробивал даже реже, чем в своем последнем сезоне в АПЛ за «Вест Хэм»…

Реже, но успешнее, чем до этого в АПЛ-2021/22, в Про Лиге-2022/23 Ярмоленко вступал в единоборства, но также бросается в глаза повышение показателя потерь мяча, что для такого уровня является признаком проблем с мотивацией или, вероятно, концентрацией.

В конечном итоге, от Ярмоленко в ОАЭ ожидали значительно большего. Его 11 голов и 6 ассистов в 23 матчах Про Лиги выглядят впечатляюще только на первый взгляд. На самом деле, Андрей оказался лишь на 10-м месте в списке бомбардиров чемпионата, существенно уступив тем, кто финишировал в топ-3 (Коджо Фо-До Лаба – 28 голов, Али Мабхут – 27, Фабио Лима – 19). И в этом контексте не стоит забывать, что по уровню оклада (2 миллиона евро в год) украинец был на ведущих ролях в Про Лиге…

Пути расходятся

После того, как «Аль-Айн» не смог выиграть чемпионский титул, и проиграл в серии пенальти в финале Кубка Президента ОАЭ «Аль-Шардже», в клубе ожидаются серьезные перемены. Прежде всего, они должны коснутся персоны главного тренера, ведь о грядущем уходе Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины судачат уже не один месяц и, не исключено, эти слухи в какой-то степени сказались на итоговых результатах «Аль-Айна».

Совершенно точно не будет в «Аль-Айне» в следующем сезоне и Андрея Ярмоленко. Пока можно утверждать об этом на основании слухов, однако в ОАЭ подобная информация, как правило, является достаточно достоверной, так как зачастую исходит непосредственно от людей, отвечающих за принятие окончательных решений.

В «Аль-Айне» посчитали, что Ярмоленко показал «скромный уровень» выступлений, по причине чего украинец не получит предложение о продлении контракта с клубом еще хотя бы на год. Срок нынешней трудовой сделки истечет 30 июня, после чего Андрей де-юре окажется свободным агентом, хотя подыскивать себе новый клуб вингеру никто не мешает уже прямо сейчас…

Что дальше – Украина, Турция, США?

Еще год назад Ярмоленко, комментируя свой переход в «Аль-Айн», заявил, что у него не было предложений от 20 клубов. Тем самым вингер давал понять, что после крайне скромного сезона-2021/22 за «Вест Хэм» интерес к его персоне на рынке не был выдающимся, даже с учетом возможности подписать игрока без выплаты отступных «молотобойцам».

Сейчас ситуация в этом аспекте вряд ли поменяется, если только не станет еще более ограниченной в плане итогового выбора для Андрея. Пожалуй, очевидных вариантов прямо сейчас для Ярмоленко три – это Украина, Турция и США.

В УПЛ речь можно вести исключительно о «Динамо», но в возможность возвращения Ярмоленко в родной клуб сейчас не верится от слова «совсем». Год назад Андрей, поясняя почему не принял приглашение от Игоря Суркиса, заявил, что ему хочется стабильности, а затем неоднократно повторял о желании быть в трудные моменты рядом с семьей и обеспечить ей хоть какое-то психологическое спокойствие. Вряд ли летом 2023-го Ярмоленко сочтет, что ситуация в Украине резко улучшилась, и что наш нынешний футбол это и есть та самая пресловутая стабильность, о которой говорил Андрей ранее…

В Турции интерес к Ярмоленко является перманентным, и в тамошней Суперлиге найдутся клубы, готовые удовлетворить финансовые аппетиты украинца. Этот вариант, пожалуй, будет наилучшим для Андрея, потому как предполагает хороший уровень профессионального чемпионата, а также географическую близость к родине, что также немаловажно.

Но не менее интересно выглядит и возможность переезда в США. Еще летом минувшего года сообщалось, что виды на Ярмоленко имели три клуба МЛС - «Нью-Йорк Сити», «Лос-Анджелес» и «Интер» Майами. Финансово любой из этих проектов без проблем потянет зарплату Ярмоленко, плюс ко всему имиджево такой трансфер будет огромным плюсом как для любого из американских клубов, так и для самого украинца. На волне активной помощи, которую оказывает правительство и народ США Украине в борьбе с российскими оккупантами, очередной кейс спортивного взаимодействия выглядел бы очень красивой историей, как минимум с точки зрения маркетинга, в нюансах которого за океаном разбираются едва ли не лучше остальных.