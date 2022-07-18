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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Предложение от Динамо было, но хочется стабильности»
Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 20:24 | Обновлено 18 июля 2022, 21:23
1296
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Предложение от Динамо было, но хочется стабильности»

Форвард прокомментировал переход в «Аль-Айн»

18 июля 2022, 20:24 | Обновлено 18 июля 2022, 21:23
1296
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Предложение от Динамо было, но хочется стабильности»
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о причинах перехода в «Аль-Айн»:

«Действительно у меня было предложение от «Динамо», в первую очередь хочу поблагодарить Игоря Михайловича и Григория Михайловичу (Суркисам) за то, что они хотели меня вернуть в родную команду.

Мне этого тоже хотелось, но сами понимаете, какая сейчас ситуация в стране. Мне хочется стабильности, я хочу играть в футбол, а пока в Украине мне тяжело представить как это будет. Потому мое решение было таким. Но еще раз хочу поблагодарить их за предложение. Думаю, что все болельщики «Динамо» знают как я отношусь к этой команде. Это команда номер один в моей жизни».

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Аль-Айн Андрей Ярмоленко Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы
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Источник Вацко Live
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