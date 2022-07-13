ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
Эмиратский клуб объявил о трансфере украинца
32-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко стал игроком эмиратского «Аль-Айна», главным тренером которого является украинец Сергей Ребров.
В арабский клуб Ярмоленко перешел на правах свободного агента, статус которого получил после завершения срока действия контракта с «Вест Хэмом».
Контракт Ярмоленко с «Аль-Айном» рассчитан на один год.
Ранее Ярмоленко сватали в «Динамо», однако стороны не смогли согласовать детали сотрудничества.
Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров несколько дней назад заявлял, что у его клуба есть шанс подписать Ярмоленко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец активно готовится к бою с Джошуа
Украинский клуб не успел выполнить необходимые формальности