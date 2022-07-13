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13 июля 2022, 10:26 | Обновлено 13 июля 2022, 10:48
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ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн

Эмиратский клуб объявил о трансфере украинца

13 июля 2022, 10:26 | Обновлено 13 июля 2022, 10:48
8010
10
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

32-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко стал игроком эмиратского «Аль-Айна», главным тренером которого является украинец Сергей Ребров.

В арабский клуб Ярмоленко перешел на правах свободного агента, статус которого получил после завершения срока действия контракта с «Вест Хэмом».

Контракт Ярмоленко с «Аль-Айном» рассчитан на один год.

Ранее Ярмоленко сватали в «Динамо», однако стороны не смогли согласовать детали сотрудничества.

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров несколько дней назад заявлял, что у его клуба есть шанс подписать Ярмоленко.

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Андрей Ярмоленко Аль-Айн трансферы Сергей Ребров чемпионат ОАЭ по футболу выбор редакции
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Источник ФК Аль-Айн
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Комментарии 10
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gajvir
Андрію видніше звісно, але якось ... сумно ((((
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+4
Chystyi_stavok
Головне, щоб форму підтримував.
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+1
Сергей Серый
Мабуть Ярмола вирішив ще підзаробити 
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0
nomah2
Ну такое ... Всё-таки в Турции или аутсайдерах /середняках топ-лиг можно было ,ещё поиграть . Ему виднее .
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0
Remark
Отличный вариант для Андрея в финансовом плане, да и в плане игры, я думаю, он там еще пофеерит)
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0
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Макс Максов
 О це несподіванка! Ну ігрова практика, тепер йому гарантована... Цікаво, ще перейде хтось з українців до Реброва (Сидорчук чи П'ятов)?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Прикольно
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0
vitaha33
Туреччина чи МСЛ були цікавішим варіантами. Шкода, як на мене зарано, ще рік міг побігати на вищому рівні. 
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-1
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