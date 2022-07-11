Украина. Премьер лига11 июля 2022, 19:47 | Обновлено 11 июля 2022, 20:53
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Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
Стороны не сумели договориться
11 июля 2022, 19:47 | Обновлено 11 июля 2022, 20:53
4025
3
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко действительно вел переговоры с «Динамо» по поводу возможного возращения в клуб. Об этом сообщает «Динамомания».
Однако, по информации источника, эти переговоры успехом не увенчались. Сейчас вопрос возвращения Ярмоленко в «Динамо» не актуален.
Сейчас Ярмоленко находится в статусе свободного агента. 32-летний вингер является воспитанником «Динамо» и защищал цвета киевлян до лета 2017 года.
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Комментарии 3
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это вам не шева который играл за динамо за 5 000 гривен судя по налоговой ведомости
Слава богу.
жаль
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