Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко действительно вел переговоры с «Динамо» по поводу возможного возращения в клуб. Об этом сообщает «Динамомания».

Однако, по информации источника, эти переговоры успехом не увенчались. Сейчас вопрос возвращения Ярмоленко в «Динамо» не актуален.

Сейчас Ярмоленко находится в статусе свободного агента. 32-летний вингер является воспитанником «Динамо» и защищал цвета киевлян до лета 2017 года.