Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 19:47 | Обновлено 11 июля 2022, 20:53
4025
3

Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились

Стороны не сумели договориться

11 июля 2022, 19:47 | Обновлено 11 июля 2022, 20:53
4025
3
Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
Динамомания. Андрей Ярмоленко

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко действительно вел переговоры с «Динамо» по поводу возможного возращения в клуб. Об этом сообщает «Динамомания».

Однако, по информации источника, эти переговоры успехом не увенчались. Сейчас вопрос возвращения Ярмоленко в «Динамо» не актуален.

Сейчас Ярмоленко находится в статусе свободного агента. 32-летний вингер является воспитанником «Динамо» и защищал цвета киевлян до лета 2017 года.

По теме:
Названа зарплата Марлона в Монце и дата его перехода из Шахтера
Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия
Лион – Динамо. Матч 1. Текстовая трансляция
Андрей Ярмоленко Динамо Киев трансферы свободный агент Вест Хэм трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Динамомания
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 11 июля 2022, 03:12 2
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля

Александрия арендовала на два года игрока Динамо
Футбол | 11 июля 2022, 19:31 0
Александрия арендовала на два года игрока Динамо
Александрия арендовала на два года игрока Динамо

Защитник Максим Дячук отправился в аренду

Цуренко попала в основную сетку в Гамбурге вместо чемпионки Уимблдона
Теннис | 11.07.2022, 18:52
Цуренко попала в основную сетку в Гамбурге вместо чемпионки Уимблдона
Цуренко попала в основную сетку в Гамбурге вместо чемпионки Уимблдона
Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
Теннис | 11.07.2022, 07:15
Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму
Футбол | 10.07.2022, 21:32
Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму
Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
это вам не шева который играл за динамо за 5  000 гривен судя по налоговой ведомости
Ответить
+1
Добрый Хоррор
Слава богу.
Ответить
+1
CheMP
жаль   
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик станет свободным агентом после второго боя с Джошуа
Усик станет свободным агентом после второго боя с Джошуа
09.07.2022, 19:59 3
Бокс
ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты
ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты
11.07.2022, 08:20 1
Футбол
Победа Динамо, очередной любитель русского мира, кто сыграет в Первой лиге
Победа Динамо, очередной любитель русского мира, кто сыграет в Первой лиге
10.07.2022, 06:09
Другие виды
Александр АЛИЕВ: «Мы с Милевским пили, но делали свое дело»
Александр АЛИЕВ: «Мы с Милевским пили, но делали свое дело»
09.07.2022, 16:10 9
Футбол
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сколько раз я должен восстанавливать Металлист?»
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сколько раз я должен восстанавливать Металлист?»
10.07.2022, 03:56 17
Футбол
Бой ветеранов и снова раздельное решение. Чисора взял реванш у Пулева
Бой ветеранов и снова раздельное решение. Чисора взял реванш у Пулева
10.07.2022, 01:36 6
Бокс
Три разгрома в трех матчах. Украина U-19 вышла на Евро-2022 по футзалу
Три разгрома в трех матчах. Украина U-19 вышла на Евро-2022 по футзалу
10.07.2022, 19:25 1
Футзал
Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист
Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист
10.07.2022, 17:04 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем