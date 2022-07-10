Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист
В настоящий момент вингер пребывает в статусе свободного агента
32-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который после завершения сезона-2021/22 покинул «Вест Хэм» в связи с истечением срока действия контракта, продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге.
Как сообщает турецкий журналист Эртан Сузгун, принципиальной договоренности с Ярмоленко достигло «Динамо», в которое вингер готов вернутся прямо сейчас.
Сообщается также, что Ярмоленко вернется в Украину, несмотря на наличие у него предложений от клубов из Турции и Европы.
ÖZEL - Dinamo Kiev, Avrupa ve Türkiye’den de teklifler alan Andriy Yarmolenko ile prensip anlaşma sağladı. pic.twitter.com/hCgf1Vm0oK— Ertan Süzgün (@ertansuzgun) July 10, 2022
Напомним, Ярмоленко покинул «Динамо» летом 2017 года, когда был продан в дортмундскую «Боруссию» за 25 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Звездный форвард может продолжить карьеру во Франции
Главные новости на Sport.ua за 9 июля
Возможно, вместо Циганкова возвращают, а второго на продажу, пока молод.