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  4. Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 17:04 | Обновлено 10 июля 2022, 17:10
2298
3

Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист

В настоящий момент вингер пребывает в статусе свободного агента

10 июля 2022, 17:04 | Обновлено 10 июля 2022, 17:10
2298
3
Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

32-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который после завершения сезона-2021/22 покинул «Вест Хэм» в связи с истечением срока действия контракта, продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге.

Как сообщает турецкий журналист Эртан Сузгун, принципиальной договоренности с Ярмоленко достигло «Динамо», в которое вингер готов вернутся прямо сейчас.

Сообщается также, что Ярмоленко вернется в Украину, несмотря на наличие у него предложений от клубов из Турции и Европы.

Напомним, Ярмоленко покинул «Динамо» летом 2017 года, когда был продан в дортмундскую «Боруссию» за 25 миллионов евро.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Remark
Жаль, лучше бы ещё поиграл где-то, даже в той же Турции. 
Возможно, вместо Циганкова возвращают, а второго на продажу, пока молод.
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veter
Только Динамо Хьюстон.
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