Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист

32-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который после завершения сезона-2021/22 покинул «Вест Хэм» в связи с истечением срока действия контракта, продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге.

Как сообщает турецкий журналист Эртан Сузгун, принципиальной договоренности с Ярмоленко достигло «Динамо», в которое вингер готов вернутся прямо сейчас.

Сообщается также, что Ярмоленко вернется в Украину, несмотря на наличие у него предложений от клубов из Турции и Европы.

ÖZEL - Dinamo Kiev, Avrupa ve Türkiye’den de teklifler alan Andriy Yarmolenko ile prensip anlaşma sağladı. pic.twitter.com/hCgf1Vm0oK — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) July 10, 2022

Напомним, Ярмоленко покинул «Динамо» летом 2017 года, когда был продан в дортмундскую «Боруссию» за 25 миллионов евро.