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  4. Сергей РЕБРОВ: «У Аль-Айна есть шанс пригласить Ярмоленко»
Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 19:50 |
635
0

Сергей РЕБРОВ: «У Аль-Айна есть шанс пригласить Ярмоленко»

Но для этого должны сойтись все звезды

09 июля 2022, 19:50 |
635
0
Сергей РЕБРОВ: «У Аль-Айна есть шанс пригласить Ярмоленко»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко и Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал, может ли его команда подписать Андрея Ярмоленко.

«У нас есть шанс пригласить Ярмоленко. Мы рассматриваем игроков на конкретные позиции. Сейчас в нашем составе уже есть 4 легионера, осталось одно вакантное место. Клуб старается очень осторожно работать на трансферном рынке.

С вингером у нас есть вопросы. Был арендован игрок, аргентинец, сейчас ведутся переговоры, чтобы его оставить. Если не удастся с ним договориться, будем иметь еще одно место для иностранца. С удовольствием поработал бы с Андреем.

Я уверен, что Ярмоленко еще готов играть на самом высоком уровне 3-4 года, несмотря на возраст. Ему нужно выбрать правильную команду. Андрей – амбициозный парень. Он хочет бороться за чемпионство и выигрывать в каждом матче. Если это предложение от команды, которая ставит задачу просто остаться в Премьер-лиге, то, мне кажется, это не предложение для Ярмоленко. Он всю жизнь играл за команды, борющиеся за чемпионство и пытающиеся выиграть каждый матч. Но опять же решать ему», – сказал Ребров.

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Источник Чистий підкаст
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