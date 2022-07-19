Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не было 20 клубов, которые хотели меня подписать»
Лидер сборной Украины рассказал о переезде в ОАЭ
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о том, что не имел большого количества вариантов продолжения карьеры и в итоге выбрал «Аль-Айн».
«Я могу сказать, что не было 20 клубов, которые хотели меня подписать. Выбора большого не было. Логика перехода в «Аль-Айн»? Во-первых, мои дети будут жить в хорошем месте. Там будет английская школа. Во-вторых, это фактор Реброва. Я хорошо знаю Сергея Станиславовича».
«Конечно, я его спрашивал про уровень футбола, уровень чемпионата. Ребров сказал, что я буду удивлен, что будет интересно. Я считаю, что принял правильное решение. Буду играть в футбол, а семья будет со мной», - сказал Ярмоленко.
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