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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не было 20 клубов, которые хотели меня подписать»
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19 июля 2022, 09:45 |
1692
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не было 20 клубов, которые хотели меня подписать»

Лидер сборной Украины рассказал о переезде в ОАЭ

19 июля 2022, 09:45 |
1692
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не было 20 клубов, которые хотели меня подписать»
ФК Аль-Айн

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о том, что не имел большого количества вариантов продолжения карьеры и в итоге выбрал «Аль-Айн».

«Я могу сказать, что не было 20 клубов, которые хотели меня подписать. Выбора большого не было. Логика перехода в «Аль-Айн»? Во-первых, мои дети будут жить в хорошем месте. Там будет английская школа. Во-вторых, это фактор Реброва. Я хорошо знаю Сергея Станиславовича».

«Конечно, я его спрашивал про уровень футбола, уровень чемпионата. Ребров сказал, что я буду удивлен, что будет интересно. Я считаю, что принял правильное решение. Буду играть в футбол, а семья будет со мной», - сказал Ярмоленко.

Ранее Андрей рассказал о ситуации в сборной Украины.

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Андрей Ярмоленко Аль-Айн
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Источник Вацко Live
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