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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сборная Украины для меня – приоритет номер один»
Чемпионат мира
19 июля 2022, 04:30 | Обновлено 19 июля 2022, 04:39
34
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сборная Украины для меня – приоритет номер один»

Новичок «Аль-Айна» звонил Александру Петракову перед подписанием контракта с клубом из ОАЭ

19 июля 2022, 04:30 | Обновлено 19 июля 2022, 04:39
34
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сборная Украины для меня – приоритет номер один»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, что переход в «Аль-Айн» не повлияет на его выступления в национальной команде.

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«Да, я понимал, что могут быть вопросы с национальной сборной. Поэтому я позвонил по телефону главному тренеру. Если бы он мне сказал, что не будет вызывать меня – я бы, конечно, изменил решение. Национальная сборная для меня – приоритет номер один. Тем более сейчас. Главный тренер сказал, что все будет хорошо.

Я тоже подумал, что с этим не будет проблем. В «Вест Хэме» я не играл. Здесь я должен играть, если я буду в нормальной форме. Я должен получать игровую практику. Я буду играть и буду приезжать в гораздо лучшем состоянии в сборную, потому что у меня будет игровой тонус», - сказал Ярмоленко.

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Андрей Ярмоленко Александр Петраков Аль-Айн
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Источник Вацко Live
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