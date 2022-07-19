Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сборная Украины для меня – приоритет номер один»

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, что переход в «Аль-Айн» не повлияет на его выступления в национальной команде.

Больше в нашем Telegram ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн

«Да, я понимал, что могут быть вопросы с национальной сборной. Поэтому я позвонил по телефону главному тренеру. Если бы он мне сказал, что не будет вызывать меня – я бы, конечно, изменил решение. Национальная сборная для меня – приоритет номер один. Тем более сейчас. Главный тренер сказал, что все будет хорошо.

Я тоже подумал, что с этим не будет проблем. В «Вест Хэме» я не играл. Здесь я должен играть, если я буду в нормальной форме. Я должен получать игровую практику. Я буду играть и буду приезжать в гораздо лучшем состоянии в сборную, потому что у меня будет игровой тонус», - сказал Ярмоленко.