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Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 11:45 | Обновлено 11 мая 2023, 11:48
1785
18

Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо

Блогер Sport.ua ищет плюсы и минусы в возможном возвращении Андрея Ярмоленко в столичный клуб

11 мая 2023, 11:45 | Обновлено 11 мая 2023, 11:48
1785
18
Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

По сообщению СМИ, «Аль-Айн» не будет продолжать сотрудничество с капитаном сборной Украины Андреем Ярмоленко. 1 июля 2023 украинец станет свободным агентом и уже сейчас может подписывать предварительный контракт с любым клубом, в который перейдет бесплатно.

На Ближнем Востоке существует практика, когда стороны присматриваются друг к другу. Подписывают контракты в год с опцией продления, если обе стороны все устраивает, то контракт автоматически продлевается. Очевидно, что «Аль-Айн» ожидал большего от Андрея. Клуб не защитил в этом году чемпионский титул, поэтому лимитированное место иностранца займет другой игрок. После приезда Криштиану Роналду на Ближний Восток местные клубы хотят видеть больше статусных иностранцев, чтобы подчеркнуть свои возможности.

Второй фактор – Сергей Ребров. Украинский тренер пригласил Ярмоленко в «Аль-Айн». Очень похоже, что не продление контракта с Андреем является свидетельством того, что Сергей Станиславович также покинет команду. Летом «Аль-Айн» возглавит новый наставник, который будет формировать состав под себя, особенно это касается квоты на иностранцев.

Сейчас главным претендентом на Ярмоленко является киевское «Динамо». Футболист не раз говорил, что хочет завершить свои выступления в родном клубе. Президент «Динамо» Игорь Суркис заявлял, что в случае чего предоставит Ярмоленко такую возможность.

Почему Ярмоленко не нужно возвращаться в Динамо

Киевляне начали строить так называемую бизнес-модель развития клуба. Когда ставка делается на собственных воспитанников. Засветился, показал себя – имеешь шанс на ведущий чемпионат, хороший клуб. Другого пути развития в украинском футболе сейчас не существует.

Очень долго можно говорить о неумении Суркиса продавать футболистов вовремя. Но что-то в этом плане меняется. Продали в АПЛ Виталия Миколенко, Илью Забарного. Ушел, наконец, Виктор Цыганков. Эту линию нужно гнуть дальше. Доверять молодым. Ожидая от них не только хорошую игру и результат, но и возможности заработать на трансфере.

У «Динамо» на позиции правого полузащитника нет молодого футболиста, который бы реально претендовал на первую команду. Кириллу Пашко только 16 лет. Еще пару сезонов нужно, чтобы он окреп физически. Вопрос здесь немного в другом: нужно, чтобы молодые игроки становились лидерами, брали ответственность на себя, а не играли на именитого футболиста, чтобы он все решил.
Уже никакой не секрет, что возвращение Андрея Шевченко в 2009 году имело негативные последствия для раздевалки. Появился авторитет в команде, который не меньше главного тренера. Шевченко был не всегда здоров. Проблемы с коленом, спиной давали о себе знать. Он не всегда тренировался. А ставить в состав его всегда было нужно. Искать ему место на поле. Такие вещи не могли не отразиться на команде. Это одна из главных причин неудачи Семина, когда он во второй раз возглавил «Динамо».

Сейчас «Динамо» переживает не лучшие времена. Четвертое место выглядит закономерным результатом этого сезона. От Ярмоленко будут большие ожидания. Его возможный переход должен в одно мгновение улучшить все дела и потянуть команду на первое место и ЛЧ.

Сейчас никто не даст гарантий, что Ярмола приедет и разорвет УПЛ. А если не получится, то сразу будут давление, шутки, насмешки. Помнят футболиста как раз по его последним выступлениям. Поэтому, может быть, не стоит рисковать своей репутацией?

Не забываем, что осенью Ярмоленко исполнится 34 года. Проблем со здоровьем хватает. Сегодняшний уровень УПЛ – это много физики, тяжелые переезды на автобусе и поезде, поля не очень хорошего качества. Никто не знает, выдержит ли он новые реалии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко



После переезда на Ближний Восток он сдал. Это можно увидеть по матчам сборной Украины. Прошлым летом Андрей уже выглядел не слишком убедительно. Осенью был еще больший регресс. Раньше он не выдерживал физически 90 минут игры, сейчас еще больше потерял резкость и скорость. В «Аль-Айне» планка у Ярмоленко упала. Самому себе ее поддерживать почти невозможно. Андрей мог бы помочь «Динамо», если бы вернулся прошлым летом после «Вест Хэма». Возможно, такого провала у клуба не было бы в этом сезоне. Сейчас он еще на год стал старше, и целый сезон провел в крайне слабом чемпионате.

Луческу хочет минимум отработать еще один сезон. У Мирчи понятие фланговый полузащитник тождественно инсайду. Он должен смещаться в середину и давать пространство фланговому защитнику. Из-за такой модели игры Самба Диалло, Кахим Перрис никак не могут найти себя в команде. Есть проблемы у Влада Кабаева и Назара Волошина. Ярмоленко – это фланговый форвард. Насколько его можно использовать в модели игры Луческу – непонятно. Мирча не будет подстраиваться под конкретного футболиста и что-либо менять.

Современный футбол – это очень рациональный подход и взгляд на жизнь, где нет места сантиментам. Никогда нельзя вернуть прошлого. Было время, когда Ярмоленко был капитаном и лидером команды на поле и вне его. Сейчас это уже возрастной игрок, имеющий свою историю болезни. Имеет огромный класс и опыт, благодаря чему может нивелировать свои недостатки. В одиночку он не может потянуть команду вверх. Предлагая контракт, нужно четко понимать все плюсы и минусы футболиста.

Почему Ярмоленко нужно возвращаться в Динамо

Кроме возвращения в столицу Украины, у Андрея не так много вариантов. Он не сделал большой карьеры в Европе. «Боруссия» продала его через год, а в «Вест Хэме» был игроком ротации. Со сборной он пропустил последний финальный турнир на уровне национальных команд. Статус не позволяет претендовать на значительный интерес от других команд. Для нас в Украине Ярмоленко – звезда. Для других – один из очень многих футболистов, поигравший в ведущих лигах. С таким статусом и в 33 года можно благодаря агенту переходить в турецкие середняки, можно попробовать свои силы в МЛС. Возможно, сменить команду на Ближнем Востоке. Польша, Венгрия. Но не больше.

В Украине Ярмоленко – свой. Здесь его любят, восхищаются, равняются, помнят выступления за «Динамо». В нынешней УПЛ Андрей еще может поиграть 2-3 года, а затем перейти на административную должность в родной команде. Это выглядит лучше, чем годичный контракт где-нибудь в Турции.

«Динамо» сейчас нуждается в кадровом усилении. Возможности приглашать качественных иностранцев отсутствуют из-за войны и уменьшения финансовых возможностей. Нужно искать новичков, которые согласятся приехать в Украину.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко


Приход Ярмоленко был бы отличным усилением для «Динамо». Квалифицированный, опытный, адаптированный футболист, который может играть сразу. За Андрея ничего платить не нужно. Только заработная плата. Конечно, она будет одной из самых больших в команде, но это не какие-то заоблачные деньги, которые Ярмоленко получал в Англии или ОАЭ.

Замены Цыганкову пока так и нет. Бенито не портит каши, но не выглядит футболистом, который может прогрессировать. «Нового Ярмоленко» – Назара Волошина – перевели на левый фланг. Новичок Перрис пока не пользуется доверием главного тренера. Гио Цитаишвили провалился в Польше. Вряд ли на него сейчас серьезно рассчитывают в Киеве. Ярмоленко был бы отличным вариантом усиления команды на правом фланге полузащиты.

«Динамо» сейчас очень не хватает класса. Футболистов с мастерством, которые решали бы судьбу поединков в собственную пользу. В креативном плане «Динамо» нуждалось в усилении. А после ухода из команды Беньямина Вербича, Карлоса Де Пены, Витиньо и, наконец, Виктора Цыганкова стало все не совсем весело. Нужен лидер, игрок, который будет вести за собой. Такие качества в полной гармонии цветов не могут дать ни Сергей Сидорчук, ни Виталий Буяльский. Нужен игрок несколько иного масштаба, на которого может равняться молодежь.

Сергей ТИЩЕНКО

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статьи эксклюзив Андрей Ярмоленко Динамо Киев
Источник Sport.ua
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Комментарии 18
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acfred
Він грав в Чемпіонаті не те шо не гіршому а може й кращому ніж УПЛ і забивав, якби виграли той чемп то всі казали шо вони супер з тренером. І кликав в команду Ребров його особисто з прицілом на один рік. А от як йому буде коли на відновлення не має умов і переїзду бусом - це правильне питання... тому може краще поки до Туреччини ? Якщо запросять ще...
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+2
Remark
Двоякое чувство. Вроде хочется дать и дорогу молодым, открыть перед ними двери в первую команду... так она, эта дверь, уже вроде давно на распашку открыта. И с другой стороны игрок сборной - это усиление. 
Как бы там ни было, но с его опытом он лишним в команде не будет. 
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+2
ZloyDeda
Тищенко у свому репертуарі Це було передбачувано, що він цю хвилю підніме
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+1
Умник
Сергію, вже все вирішено, Інна ще зимою натякала про повернення додому. Це дуже сильний фактор, у Андрія троє діток
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+1
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GloryUkraine
Не знаю що і сказати. Ярмола ніде так і не заграв, навіть у арабів. В збірній він вже теж далеко не такий як раніше, ще на тайм з горем пополам його вистачає і все.
Всеодно Динамо для нього найкращий варіант.
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0
Kapitan
Однозначно Ярмолі треба повернутися в Динамо.Він вже й так заробив на життя і як кажуть в народі - "не наївшись - не налижешся".Рік-два в Туреччині йому явно фінансову картину не покращать, а ось залишити про себе гарну пам'ять земляків - саме то!
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0
Xvalenok03
Так и не понял - а зачем ему возвращаться? Тем более в динаму?
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0
Springfield
Думаю что НЕТ.   Там уже есть свой "дед" Гармаш.  Молодым этого достаточно.  А то придёт ещё один с именем-отчеством и начнёт права качать.)  Вот Лобановский как?  Динамо - Черноморец - Шахтёр - бутсы на гвоздик.  Правда  Ярмоленко это ещё и лидер сборной. Вроде не место ему в Минае или Вересе.   А вот в Александрии Ротаня мог бы и побегать. имхо
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0
andre_lui
Дли нынешнего уровня упл будет в топе.
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-1
Alex T
Куда если не в дк? Да и команде нужен игрок его уровня
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-1
Alex196
Сейчас сурки распродают что-то более менее приличное .Ярмоленко они точно брать не будут.Судя по всему на сурков готовятся криминальные преследования и они хотят продать активы 
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-2
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axylinam
Для Ярмоленко Динамо самый лучший вариант, выкачает  из суркисов немножко бабла и спокойно уйдёт на пенсию, ну и польза клубу от игры Ярмоленко тоже будет
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-3
ALKOSruLKA
Один Ярмола ДК з клоаки самотужки не витягне. А заробити лям-другий він зможе і в Еміратах/Туреччині... З іншої сторони, в роздягальні киян зараз нема автоитетного гравця...
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-5
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