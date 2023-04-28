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Досье
28 апреля 2023, 21:01 | Обновлено 28 апреля 2023, 21:31
4797
1

Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ

В финале турнира подопечные украинского специалиста уступили ФК «Аль-Шарджа»

28 апреля 2023, 21:01 | Обновлено 28 апреля 2023, 21:31
4797
1
Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
Twitter. Сергей Ребров

В пятницу, 28 апреля, состоялся финальный матч Кубка Президента ОАЭ между эмиратским клубами «Аль-Айн» и «Аль-Шарджа».

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. На 48-й минуте матча счет открыл Мохаммед Абдулбасит. Спустя 7 минут счет сравнял Коджо Лаба после опасного прострела Андрея Ярмоленко и ошибки голкипера соперников.

Судьба поединка решилась в серии пенальти. Реализация 11-метровых была на наивысшем уровне. Подопечные Реброва проиграли со счетом 12:13! Украинский вингер Андрей Ярмоленко реализовал два пенальти, однако это не помогло завоевать чемпионство на турнире.

Отметим, что ФК «Аль-Шарджа» в 2022 году также выиграл этот Кубок.

Кубок Президента ОАЭ. Финал

Аль-Шарджа – Аль-Айн – 1:1

Голы: Абдулбасит, 48 – Лаба, 55

Серия пенальти: 13:12

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Аль-Шарджа Аль-Айн Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Кубок ОАЭ по футболу Коджо Лаба серия пенальти
Источник Sport.ua
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Алекс Морган
Гнати Реброва з клубу потрібно!
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