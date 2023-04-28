Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
В финале турнира подопечные украинского специалиста уступили ФК «Аль-Шарджа»
В пятницу, 28 апреля, состоялся финальный матч Кубка Президента ОАЭ между эмиратским клубами «Аль-Айн» и «Аль-Шарджа».
Основное время игры завершилось со счетом 1:1. На 48-й минуте матча счет открыл Мохаммед Абдулбасит. Спустя 7 минут счет сравнял Коджо Лаба после опасного прострела Андрея Ярмоленко и ошибки голкипера соперников.
Судьба поединка решилась в серии пенальти. Реализация 11-метровых была на наивысшем уровне. Подопечные Реброва проиграли со счетом 12:13! Украинский вингер Андрей Ярмоленко реализовал два пенальти, однако это не помогло завоевать чемпионство на турнире.
Отметим, что ФК «Аль-Шарджа» в 2022 году также выиграл этот Кубок.
Кубок Президента ОАЭ. Финал
Аль-Шарджа – Аль-Айн – 1:1
Голы: Абдулбасит, 48 – Лаба, 55
Серия пенальти: 13:12
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