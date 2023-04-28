ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка
Подопечные Сергея Реброва сравняли счет в матче за Кубок Президента против ФК «Аль-Шарджа»
В пятницу, 28 апреля, проходит финальный матч Кубка Президента между эмиратскими клубами «Аль-Айн» и «Аль-Щарджа».
Счет в матче был открыт на 48-й минуте. Голом отличился полузащитник ФК «Аль-Шарджа» Мохаммед Абдулбасит.
Спустя 7 минут подопечные украинского специалиста Сергея Реброва смогли сравнять счет. После короткого розыгрыша углового украинский вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко сделал несколько перепасовок с партнерами, вошел в штрафную площадь и сделал опасный прострел.
В итоге мяч не дошел до адресата прямым пасом, однако после неудачной игры руками голкипера ФК «Аль-Шарджа» Коджо Лаба перенаправил снаряд в ворота.
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка
Happy Time.. @DohLaba #alainclub || @alainfcae pic.twitter.com/5Zn5HTOkO4— Al Ain FC (@alainfcae_en) April 28, 2023
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