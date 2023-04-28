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28 апреля 2023, 20:08 |
1106
0

ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка

Подопечные Сергея Реброва сравняли счет в матче за Кубок Президента против ФК «Аль-Шарджа»

28 апреля 2023, 20:08 |
1106
0
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка
ФК Аль-Айн

В пятницу, 28 апреля, проходит финальный матч Кубка Президента между эмиратскими клубами «Аль-Айн» и «Аль-Щарджа».

Счет в матче был открыт на 48-й минуте. Голом отличился полузащитник ФК «Аль-Шарджа» Мохаммед Абдулбасит.

Спустя 7 минут подопечные украинского специалиста Сергея Реброва смогли сравнять счет. После короткого розыгрыша углового украинский вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко сделал несколько перепасовок с партнерами, вошел в штрафную площадь и сделал опасный прострел.

В итоге мяч не дошел до адресата прямым пасом, однако после неудачной игры руками голкипера ФК «Аль-Шарджа» Коджо Лаба перенаправил снаряд в ворота.

ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка

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Аль-Шарджа Аль-Айн Андрей Ярмоленко Коджо Лаба видео голов и обзор Сергей Ребров Кубок ОАЭ по футболу
Источник Sport.ua
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