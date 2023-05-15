23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
Артем забил замкнул фланговый навес
В матче УПЛ Минай - Днепр-1 гости, которые ведут борьбу за чемпионский титул, сумели сделать счет 1:0 только на 79-й минуте поединка.
Гол после флангового навеса Александра Пихаленка оформил форвард Артем Довбик, для которого это 23-й гол в нынешнем сезоне чемпионата Украины.
Артем всего в двух голах от рекорда экс-игрока Шахтера Генриха Мхитаряна, у которого было 25 голов. У футболиста есть еще четыре тура.
Довбик обошел показатели Сергея Реброва, Максима Шацких и Алекса Тейшейры, у которых было по 22 мяча.
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